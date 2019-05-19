Osmanlı fark attı – Fotomaç – 19 Mayıs 2019
19 Mayıs 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Osmanlı fark attı

Osmanlı fark attı

Osmanlı fark attı
Ligin 34'üncü haftasında 'a konuk olan , rakibine şans tanımadı. Geçtiğimiz hafta Play-Off'ta yer almayı garantileyen Başkent ekibi, zorlu deplasmandan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. İhsan'ın kendi kalesine attığı golle öne geçen konuk takım, Mertan'ın hat-trick'iyle maçı bitirdi. Osmanlı, Gazişehir ile eşleşti.
  1. 19.5.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Osmanlı fark attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN