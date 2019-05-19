Denizli lider çıktı – Fotomaç – 19 Mayıs 2019
19 Mayıs 2019, Pazar
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Denizli lider çıktı

Denizli lider çıktı
Spor Toto 1. Lig'de bitime bir hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantileyen , sezonun son maçında İstanbulspor'a şans tanımadı. Aissati (2), Ziya (2) ve Kehinde ile rakibini deviren yeşil-siyahlılar, Ali Dere ve İbrahim'in gollerine ise engel olamadı. Sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrılan Denizlispor, sezonu 72 puanla lider tamamladı.
  1. 19.5.2019
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