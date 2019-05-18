İşte Spor Toto 1.Lig'de Play-Off'a kalan takımlar...
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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İşte 1.Lig'de Play-Off'a kalan takımlar...

İşte Spor Toto 1.Lig'de Play-Off'a kalan takımlar...

1.Lig'de 34.hafta maçları tamamlandı. İlk iki sırayı alan Denizlispor ve direkt olarak 'e çıkmaya hak kazanmıştı. Nefes kesen mücadelelerin yaşandığı günde Süper Lig için Play-Off oynayacak takımlar belli oldu.

1.Lig'de son hafta maçları sona erdi. Demirspor, 'ni 2-1 mağlup etti. Altınordu'nun da deplasmanda Giresunspor'a 3-1 yenilmesi ile birlikte , Play-Off oynamaya hak kazandı.

İŞTE SPOR TOTO 1.LİG'DE BUGÜNÜN TOPLU SONUÇLARI

1-4
Karabükspor 1-6 G.Gaziantep
Giresunspor 3-1 Altınordu
Gençlerbirliği 1-2 Adana Demir
İstanbulspor 2-5 Denizlispor

PLAY-OFF OYNAYACAK OLAN TAKIMLAR
Hatayspor
Osmanlıspor
G.Gaziantep
Adana Demirspor

1. Lig'de play-off eşleşmeleri şöyle:
Hatayspor - Adana Demirspor
Gazişehir Gaziantep - Osmanlıspor

Yarı final ilk maçları 22 Mayıs Çarşamba günü, ikinci maçlar 26 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Final ise 30 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

  1. 18.05.2019
  2. Güncelleme: 18.05.2019 19:15
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