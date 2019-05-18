İşte Spor Toto 1.Lig'de Play-Off'a kalan takımlar...

Spor Toto 1.Lig'de son hafta maçları sona erdi. Adana Demirspor, Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Altınordu'nun da deplasmanda Giresunspor'a 3-1 yenilmesi ile birlikte Adana Demirspor, Play-Off oynamaya hak kazandı.

İŞTE SPOR TOTO 1.LİG'DE BUGÜNÜN TOPLU SONUÇLARI

Adanaspor 1-4 Osmanlıspor

Karabükspor 1-6 G.Gaziantep

Giresunspor 3-1 Altınordu

Gençlerbirliği 1-2 Adana Demir

İstanbulspor 2-5 Denizlispor

PLAY-OFF OYNAYACAK OLAN TAKIMLAR

Hatayspor

Osmanlıspor

G.Gaziantep

Adana Demirspor



1. Lig'de play-off eşleşmeleri şöyle:

Hatayspor - Adana Demirspor

Gazişehir Gaziantep - Osmanlıspor



Yarı final ilk maçları 22 Mayıs Çarşamba günü, ikinci maçlar 26 Mayıs Pazar günü oynanacak.



Final ise 30 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.