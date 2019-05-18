İşte Spor Toto 1.Lig'de Play-Off'a kalan takımlar...
Spor Toto 1.Lig'de 34.hafta maçları tamamlandı. İlk iki sırayı alan Denizlispor ve Gençlerbirliği direkt olarak Süper Lig'e çıkmaya hak kazanmıştı. Nefes kesen mücadelelerin yaşandığı günde Süper Lig için Play-Off oynayacak takımlar belli oldu.
Spor Toto 1.Lig'de son hafta maçları sona erdi. Adana Demirspor, Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Altınordu'nun da deplasmanda Giresunspor'a 3-1 yenilmesi ile birlikte Adana Demirspor, Play-Off oynamaya hak kazandı.
İŞTE SPOR TOTO 1.LİG'DE BUGÜNÜN TOPLU SONUÇLARI
Adanaspor 1-4 Osmanlıspor
Karabükspor 1-6 G.Gaziantep
Giresunspor 3-1 Altınordu
Gençlerbirliği 1-2 Adana Demir
İstanbulspor 2-5 Denizlispor
PLAY-OFF OYNAYACAK OLAN TAKIMLAR
Hatayspor
Osmanlıspor
G.Gaziantep
Adana Demirspor
1. Lig'de play-off eşleşmeleri şöyle:
Hatayspor - Adana Demirspor
Gazişehir Gaziantep - Osmanlıspor
Yarı final ilk maçları 22 Mayıs Çarşamba günü, ikinci maçlar 26 Mayıs Pazar günü oynanacak.
Final ise 30 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.
- 18.05.2019
- Güncelleme: 18.05.2019 19:15
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Ergin Ataman'dan Fenerbahçeli taraflarlara mesaj!
Toplam 1
Yorum
OBJEKTIF fENERDE SAKATLAR OLMASAYDI,MAÇIN SONUCU FARKLI OLURDU EFESI KUTLUYORUM.İNŞALLAH FİNALI ALIR.
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
eray avrupa için deneyimli olabilir mi bence abdullah avcı olmalı kesinlikle
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
Aytur İnşallah hocamız olursun, seninle her maç bir başka olur sen ve bjk siyah ve beyaz gibisiniz Fikret bey bizleri kırmaz
İşte Spor Toto 1.Lig'de Play-Off'a kalan takımlar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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