Ümit Özat: “Adana Demir’e şampiyonluk daha çok yakışacak”
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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: “ Demir’e şampiyonluk daha çok yakışacak”

Ümit Özat: “Adana Demir’e şampiyonluk daha çok yakışacak”

Özat, “’e Play-Off yakışıyor ama inşallah şampiyonluk daha çok yakışacak” dedi.

1. Lig 34. hafta müsabakasında başkent ekibi 'ne konuk olan Demirspor, 2-1 galip gelerek, Giresunspor'un da Altınordu karşısında galip gelmesiyle adını Play-Off'lara yazdırdı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısına katılan Adana Özat, "Oyuncularımı kutluyorum. Teknik adamlık kariyerimde çalıştırdığım en karakterli oyuncu grubu, onlarla iftihar ediyorum. Daha bitmiş bir şey yok önümüzde 3 maç daha var. Ben umudumu hiçbir zaman kaybetmedim. İkinci yarı 34 puan topladık. İkinci yarının ya lideri ya ikincisiyiz. 'e Play-Off yakışıyor ama inşallah şampiyonluk daha çok yakışacak. 1 gün sevineceğiz ondan sonra Play-Off'un ilk maçına hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

"KLAVYE DELİKANLISI OLMAK KOLAY"
Hakkında çıkan eleştirilere ve Play-Off şanslarının yok sayılmasına sitem eden Özat, "Soracak sorunuz yok galiba. Yenemeseydik çok soru sorardınız. Çıkmamamızı bekleyenler vardı, gelemediler herhalde yüzleri yok. Yüzü olmayanlar, mangalda kül bırakmadan yazanlar vardı. 'Gençlerbirliği şampiyonluğu kazanacak', ' Adana Demir'i yenecek', 'Son maçta 'ı düşünün' diyen yüzsüzler vardı. Gelmediler, gelemediler. Gelsinler sorsunlar, klavye delikanlısı olmak kolay" şeklinde konuştu.

  1. 18.05.2019
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