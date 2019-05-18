Yücel İldiz: “Kapanış Denizlispor’a yakıştı”
Abalı Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Denizlispor’a yakışan bir kapanış olduğunu söyledi.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Abalı Denizlispor, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 5-2'lik skorla mağlup ederek, Süper Lig'e şampiyon olarak çıktı. Mücadelenin ardından Abalı Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Denizlispor camiasına yakışan bir kapanış olduğunu vurgulayan İldiz, "Gençlerbirliği ile final maçını oynadık. Burada tüm Türkiye'ye hem oynadığı futbol hem de aldığı skorla ligi hak ettiğimizi gösterdik. Geçen hafta lige çıkmayı garantilemiştik. Karabüksporla oynadık seyircimizle coşku yaşadık. İstanbulspor'un herhangi iddiası yoktu. Gençlerle ilgili bugün hem istediğimiz oyunu oynadık hem de rotasyonları yaptık. Lig içerisinde şans veremediğimiz isimleri yaptık. Kapanış Denizlispor'a yakıştı diyebilirim. Yarın sahamızda kupa törenimiz var. Onları da yapıp yakışan şekilde kapatacağız. Bu şekilde Süper Lig'e gelmek tüm camiaya yakıştığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.
- 18.05.2019
-
Ergin Ataman'dan Fenerbahçeli taraflarlara mesaj!
Toplam 1
Yorum
OBJEKTIF fENERDE SAKATLAR OLMASAYDI,MAÇIN SONUCU FARKLI OLURDU EFESI KUTLUYORUM.İNŞALLAH FİNALI ALIR.
-
Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
eray avrupa için deneyimli olabilir mi bence abdullah avcı olmalı kesinlikle
-
Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
Aytur İnşallah hocamız olursun, seninle her maç bir başka olur sen ve bjk siyah ve beyaz gibisiniz Fikret bey bizleri kırmaz
Yücel İldiz: “Kapanış Denizlispor’a yakıştı” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.