Yücel İldiz: “Kapanış Denizlispor’a yakıştı”
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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Yücel İldiz: “’a yakıştı”

Yücel İldiz: “Kapanış Denizlispor’a yakıştı”

, Denizlispor’a yakışan bir kapanış olduğunu söyledi.

Spor Toto 'in 34. haftasında Abalı Denizlispor, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 5-2'lik skorla mağlup ederek, Süper Lig'e şampiyon olarak çıktı. Mücadelenin ardından , basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Denizlispor camiasına yakışan bir kapanış olduğunu vurgulayan İldiz, " ile final maçını oynadık. Burada tüm 'ye hem oynadığı futbol hem de aldığı skorla ligi hak ettiğimizi gösterdik. Geçen hafta lige çıkmayı garantilemiştik. oynadık seyircimizle coşku yaşadık. İstanbulspor'un herhangi iddiası yoktu. Gençlerle ilgili bugün hem istediğimiz oyunu oynadık hem de rotasyonları yaptık. Lig içerisinde şans veremediğimiz isimleri yaptık. 'a yakıştı diyebilirim. Yarın sahamızda kupa törenimiz var. Onları da yapıp yakışan şekilde kapatacağız. Bu şekilde Süper Lig'e gelmek tüm camiaya yakıştığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.


  1. 18.05.2019
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