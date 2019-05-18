Yücel İldiz: “Kapanış Denizlispor’a yakıştı”

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Abalı Denizlispor, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 5-2'lik skorla mağlup ederek, Süper Lig'e şampiyon olarak çıktı. Mücadelenin ardından Abalı Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Denizlispor camiasına yakışan bir kapanış olduğunu vurgulayan İldiz, "Gençlerbirliği ile final maçını oynadık. Burada tüm Türkiye'ye hem oynadığı futbol hem de aldığı skorla ligi hak ettiğimizi gösterdik. Geçen hafta lige çıkmayı garantilemiştik. Karabüksporla oynadık seyircimizle coşku yaşadık. İstanbulspor'un herhangi iddiası yoktu. Gençlerle ilgili bugün hem istediğimiz oyunu oynadık hem de rotasyonları yaptık. Lig içerisinde şans veremediğimiz isimleri yaptık. Kapanış Denizlispor'a yakıştı diyebilirim. Yarın sahamızda kupa törenimiz var. Onları da yapıp yakışan şekilde kapatacağız. Bu şekilde Süper Lig'e gelmek tüm camiaya yakıştığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.



