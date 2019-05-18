Gençlerbirliği kupasını aldı
Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Gençlerbirliği, kupasını düzenlenen törenle aldı.
Ligin son haftasında Eryaman Stadı'nda oynanan Gençlerbirliği-Adana Demirspor maçının ardından geçen hafta Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen başkent ekibi için kupa töreni düzenlendi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili İbrahim Usta, seremonide kupayı takım kaptanı Selçuk Şahin'e verdi. Kırmızı-siyahlı oyuncular, madalyalarını ise Usta ve AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız'dan aldı.
Bir sezon aranın ardından Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği'nde yönetim, teknik heyet ve oyuncular, seremonide büyük sevinç yaşadı.
Kupa töreninin ardından kırmızı-siyahlı futbolcular, şampiyonluk coşkusunu sahaya giren taraftarlarıyla doyasıya yaşadı.
- 18.05.2019
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Ergin Ataman'dan Fenerbahçeli taraflarlara mesaj!
Toplam 1
Yorum
OBJEKTIF fENERDE SAKATLAR OLMASAYDI,MAÇIN SONUCU FARKLI OLURDU EFESI KUTLUYORUM.İNŞALLAH FİNALI ALIR.
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
eray avrupa için deneyimli olabilir mi bence abdullah avcı olmalı kesinlikle
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
Aytur İnşallah hocamız olursun, seninle her maç bir başka olur sen ve bjk siyah ve beyaz gibisiniz Fikret bey bizleri kırmaz
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