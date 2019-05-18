Gençlerbirliği kupasını aldı
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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kupasını aldı

Gençlerbirliği kupasını aldı

1. Lig'de 2018-2019 sezonunu ikinci sırada tamamlayan , kupasını düzenlenen törenle aldı.

Ligin son haftasında Eryaman Stadı'nda oynanan -Adana Demirspor maçının ardından geçen hafta 'e yükselmeyi garantileyen başkent ekibi için kupa töreni düzenlendi.

Başkan Vekili İbrahim Usta, seremonide kupayı takım kaptanı 'e verdi. Kırmızı-siyahlı oyuncular, madalyalarını ise Usta ve Zeynep Yıldız'dan aldı.

Bir sezon aranın ardından Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği'nde yönetim, teknik heyet ve oyuncular, seremonide büyük sevinç yaşadı.

Kupa töreninin ardından kırmızı-siyahlı futbolcular, şampiyonluk coşkusunu sahaya giren taraftarlarıyla doyasıya yaşadı.

  1. 18.05.2019
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