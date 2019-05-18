Altıparmak: “Play-off’ların en şanslı takımı biziz”

Altıparmak, "Bugün bir tek amacımız vardı, maçı kazanmak ve birinci hedefimiz olan Play-off'a kalmaktı. Bunu başardık. Maçın başından belli bir fark olana kadar çok ciddi bir şekilde oynadık. Nihayetinde hak ettiğimiz farklı bir galibiyet elde ettik. Bizim için şimdi önemli olan Çarşamba günü Play Off rakibimiz Osmanlıspor ve bu maça odaklandık. Play-off ile ligler farklı oluyor. Bizim kendi Play-off deneyimlerimiz ve hem de kendi oyuncularımızın deneyimi ile Play-off'ların en şanslı takımı biziz. Bunu hem skor hem de oyun mücadelesi olarak kendi lehimize çevireceğiz. Hedefimiz şampiyon olmak ve bunun için ilk hedefimiz Osmanlıspor engelini aşmak. Hem içeride hem dışarıdaki maçtan sonra bunu elde edip İstanbul'da İstanbul'da buluşacağız" dedi.

İki ayaklı maçların lig maçı gibi olmadığını da kaydeden Altıparmak, "Her şey daha farklı olacak. Rakibimizin nasıl gelip oynayacağını biliyoruz. Herkes ilk maçta kendi evinde işi bitirmenin hesabında. Biz gol yemeden maçı kazanıp Ankara'ya avantajlı gitmek istiyoruz. Bunun için çalışacağız. Bizim mücadelemiz kadar taraftarımızı artık yanımızda görmek istiyoruz. Bundan önce olanı bir tarafa bırakıp Osmanlı maçına odaklanmamız lazım" diye konuştu.