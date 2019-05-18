Altınordu'da Hüseyin Eroğlu: Play-Off şansını kaçırdık
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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'da : Play-Off şansını kaçırdık

Altınordu'da Hüseyin Eroğlu: Play-Off şansını kaçırdık

, Giresunspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Play-Off şansını kaçırdık" dedi.

1. Lig'in son haftasında , deplasmanda Giresunspor'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Altınordu , Play-Off şansını kaçırdıkları için üzgün olduklarını söyledi. Eroğlu, "Kazanmak istediğimiz bir karşılaşmaydı. Kazanmamız durumunda Play-Off'a kalacağımız belliydi. Karşılaşmaya iyi başladık. Golü de erken bulduk. Bu golün ardından yakaladığımız pozisyonlar da oldu ama ikinci golü bulamadık. Daha sonra Play-Off rakiplerimizin de galip durumda olduğu haberi geldi ve bizim 1-0'lık galibiyetimizin yeterli olmadığını gördük. Bunun üzerine gol atalım derken savunmada açıklar verdik. Girdiğimiz pozisyonlarda iki topumuz direkten döndü. Karşımızda da çok iyi oynayan hırslı takım savunması, çok iyi olan bir takım vardı. Ancak karşılama bizim istediğimiz gibi sonuçlanmadı ve ligi Play-Off şansını kaybederek tamamladık. Bu maçla ilgili şunu söylemeliyim ki liginde olması gereken bir karşılaşma oynandı. İddiası olmasa da her iki takımın da nasıl bir mücadele ortaya koyduğu gösterilmiş oldu" diye konuştu.

  1. 18.05.2019
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