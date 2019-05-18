Paixao sezonu yeni rekorlarla tamamladı – Fotomaç – 18 Mayıs 2019
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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Paixao sezonu yeni rekorlarla tamamladı

Paixao sezonu yeni rekorlarla tamamladı

Sezon başında Polonya'nın takımından Altay'a olan Paixao, attığı gollerle taraftarların büyük sempatisini kazandı. Bulduğu gollerle takımına büyük katkı veren Portekizli golcü sezonu 29 golle tamamladı.

1. Lig'de 2018-2019 sezonunu 29 golle tamamlayan Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Filipe Lopes Paixao, 2002-2003'ten beri 18 takımla oynanan ligde 2006-2007'de 27 gol atan Malatyasporlu 'ın performansını geride bıraktı.

Sezon başında Polonya'nın takımından Altay'a olan Paixao, attığı gollerle taraftarların büyük sempatisini kazandı. Bulduğu gollerle takımına büyük katkı veren Portekizli golcü sezonu 29 golle tamamladı.

1. Lig'de 2008-2009'dan bu yana uygulanan yabancı futbolcu statüsünde "bir sezonda en fazla gol atan oyuncu" unvanını, 2016-2017'de formasıyla 24 gol atan Mickael Pote'den devralan , 2002-2003'ten beri 18 takımla oynanan ligde "bir sezonda en fazla gol atan oyuncu" unvanına sahip Taner Demirbaş'ı da geçmeyi başardı.

Taner Demirbaş, Malatyaspor formasıyla 2006-2007 sezonunda 27 kez rakip ağları havalandırıp gol kralı olmuştu.

2001-2002 sezonunda 20 takımla oynanan ligde Konyasporlu Yunus Altun da 28 gol kaydetmişti.

Tecrübeli golcü 2013-2014'te Polonya'da Slask Wroclaw takımında yakaladığı 28 gollük kendi performansını da geçerek kariyer rekorunu kırdı.

33 MAÇTA SAHADA YER ALDI
Bu sezon cezası nedeniyle forma giyemediği ikinci yarıdaki İstanbulspor maçı hariç tüm maçlarda süre alan Marco Paixao, 2929 dakika sahada kaldı. Takımda en fazla süre alan isim de olan Portekizli golcü attığı 29 golün 19'unu ayakla, 5'ini kafayla ve 5'ini de penaltı vuruşundan buldu.

Attığı gollerin 15'ini karşılaşmaların ilk 45 dakikalık bölümünde, geride kalan 14'ünü ikinci yarılarda bulan Paixao, 31 ila 45. dakikalarda 9 gol üretti.

SADECE GENÇLERBİRLİĞİ'NE GOL ATAMADI
Bu sezon sadece 'ne gol atmayan Paixao, Birevim Elazığspor, İstanbulspor ve 'a üçer gol kaydetti.

Golcü oyuncu Abalı Denizlispor, Adana Demirspor, , Afjet Afyonspor, Altınordu, Baltok ve Ümraniyespor maçlarında ikişer, , , Gazişehir , Giresunspor, Hatayspor ve müsabakalarında ise birer gole imza attı.

  1. 18.05.2019
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