Balıkesir’de Hatay fırtınası – Fotomaç – 18 Mayıs 2019
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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Balıkesir’de Hatay fırtınası

Balıkesir’de Hatay fırtınası
Play-off'a kalmayı geçtiğimiz hafta garantileyen Hatayspor, deplasmanından 3-0'lık zaferle döndü. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle birçok futbolcunun ayrıldığı rakibi karşısında 50'de Korkishko ile öne geçen bordo-beyazlılar, 58'de Tom'un penaltısıyla 2-0'ı buldu. 63'te 'in golüyle 3-0 kazanan Hatay, 67 puana yükseldi.
  1. 18.5.2019
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