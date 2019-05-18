Gol düellosu Yarenler'in – Fotomaç – 18 Mayıs 2019
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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Gol düellosu Yarenler'in

Gol düellosu Yarenler'in

’u konuk eden ; Burak, Bentley ve Mutlu’nun golleriyle kazandı ve ligi 49 puanla bitirdi . Es-Es’in sayıları Dimov (k.k) ve Sekidika’dan geldi

Spor Toto 1. Lig'in son haftasında , 'u 3-2 mağlup etti. 27'de Burak'la öne geçen Yarenler, 54'te Bentley ile durumu 2-0'a getirdi. 83'te topu kendi ağlarına gönderen Dimov, farkı bire indirdi: 2-1. Hemen ardından 84'te Mutlu topu ağlara gönderdi: 3-1. Son anları nefes kesen karşılaşmada son sözü Sekidika söyledi. 90+2'deki kornerde topa yükselen Nijeryalı oyuncu, 3-2'lik skoru tescilledi. Bolu, bu galibiyetle 49 puana yükselirken, Eskişehirspor ise sezonu 35 puanla noktaladı.

  1. 18.5.2019
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