Altay çok farklı – Fotomaç – 18 Mayıs 2019
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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çok farklı

Altay çok farklı
İddiası kalmayan ile küme düşen Elazığ'ın mücadelesinde kazanan 4-0'la İzmir ekibi oldu. Siyah-beyazlılar, aktif futbol hayatının son maçına çıkan Murat Uluç'la 13'te öne geçti. Bu sezona damga vuran Paixao, 52 ve 57'de ağları sarsarak ligdeki gol sayısını 29'a çıkardı ve '1. Lig'de bir sezonda en fazla gol atan oyuncu' unvanını Taner Demirbaş'tan aldı. 82'de Tatos ile paslaşarak ceza sahasına giren Hüsamettin, durumu 4-0'a getirdi. Altay, bu galibiyetle ligi 47 puanla bitirdi.
  1. 18.5.2019
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