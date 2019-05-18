Denizlispor’a 5 milyon Euro – Fotomaç – 18 Mayıs 2019
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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’a 5 milyon Euro

Denizlispor’a 5 milyon Euro
Süper Lig'in yeni takımı Abalı , Yuka Tel ile 5 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı ve takımın ismi değişti. Anlaşmayla yeşil- siyahlıların kasasına 5 milyon euro girecek. Basın toplantısına Başkan Ali Çetin, Yuka Tel CEO'su Yusuf Karataş ve yöneticiler katıldı.
  1. 18.5.2019
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