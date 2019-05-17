Mert Nobre kariyerinin son antrenmanına çıktı – Fotomaç – 17 Mayıs 2019
17 Mayıs 2019, Cuma
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kariyerinin son antrenmanına çıktı

Mert Nobre kariyerinin son antrenmanına çıktı

1. Lig'de normal sezonun bitimine 1 hafta kala Spor 'e yükselmeyi garantileyen 'nde golcü oyuncu , profesyonel kariyerinin son antrenmanına çıktı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, profesyonel kariyerini tamamlama kararı alan Nobre, son antrenmanını yaptı. Takım arkadaşları ile hatıra fotoğrafı çektiren Nobre'yi, arkadaşları idman sonunda havaya atarak uğurladı.

Yarın 'u konuk edecek de bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.


  1. 17.05.2019
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