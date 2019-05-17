Mert Nobre kariyerinin son antrenmanına çıktı
Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun bitimine 1 hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Gençlerbirliği'nde golcü oyuncu Mert Nobre, profesyonel futbol kariyerinin son antrenmanına çıktı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, profesyonel futbol kariyerini tamamlama kararı alan Nobre, son antrenmanını yaptı. Takım arkadaşları ile hatıra fotoğrafı çektiren Nobre'yi, arkadaşları idman sonunda havaya atarak uğurladı.
Yarın Adana Demirspor'u konuk edecek Gençlerbirliği de bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
- 17.05.2019
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Toplam 1
Yorum
Bay Mert Konuşsana ı love Haci
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‘Çok ağladınız’
Toplam 1
Yorum
YAZIK. HEMDE SEMPATİ DUYDUĞUMUZ AKHİSAR BUNLAR SAHAYA FUTBOL İÇİN DEĞİL TEKME TOKAT ATMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR VEDE ŞARTLANDIRILMIŞLAR
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Yak gel Ribery
Toplam 3
Yorum
GELMESİN BU ADAM GS YIN KAPISINDAN İÇERİ GİRMEMELİDİR. ALLEMİ CİHAN OLSA. BU KAÇAK GÜVENSİZ ADAM
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