Hatayspor'dan 3 gollü galibiyet
Spor Toto 1. Lig'de 34. ve normal sezonun son haftasında Hatayspor, deplasmanda Balıkesirspor Baltok'u 3-0 yendi.
Spor Toto 1. Lig'de 34. ve normal sezonun son haftasında Hatayspor, deplasmanda Balıkesirspor Baltok'u 3-0 yendi.
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Murat Erdoğan, Murat Altan, Ufuk Uğurlu
Balıkesirspor Baltok: Asil Kaan Eryılmaz, Muhammed Ali Doğan, Furkan Çil, Sedat Şahintürk (Dk. 80 Ömer Tayyip Karaduman), Rahmi Anıl Başaran (Dk. 87 Harun Raşit Oybak), Serdar Güncü, Oğuzhan Çapar, Kağan Kayalı, Doğa İşeri, Celal Emir Dede, Cumali Bişi
Hatayspor: Ömer Alıcı (Dk. 83 Süleyman Çamlıca), Yasin Güreler, Soner Örnek, Mehmet Tayfun Dingil, Korkishko, Semih Üstün, Gomis, Diallo (Dk. 45 Akomadi), Maiga, Özgür Kazar, Tom (Dk. 83 İsmail Yılmaz)
Goller: Dk. 50 Korkishko, Dk. 58 Tom, Dk. 63 Gomis (Hatayspor)
Sarı kart: Dk. 58 Cumali Bişi (Balıkesirspor Baltok)
- 17.05.2019
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PFDK kararları açıklandı! Abdurrahim Albayrak...
Toplam 1
Yorum
Bay Mert Konuşsana ı love Haci
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‘Çok ağladınız’
Toplam 1
Yorum
YAZIK. HEMDE SEMPATİ DUYDUĞUMUZ AKHİSAR BUNLAR SAHAYA FUTBOL İÇİN DEĞİL TEKME TOKAT ATMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR VEDE ŞARTLANDIRILMIŞLAR
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Yak gel Ribery
Toplam 3
Yorum
GELMESİN BU ADAM GS YIN KAPISINDAN İÇERİ GİRMEMELİDİR. ALLEMİ CİHAN OLSA. BU KAÇAK GÜVENSİZ ADAM
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