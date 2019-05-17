Hatayspor'dan 3 gollü galibiyet
17 Mayıs 2019, Cuma
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Hatayspor'dan 3 gollü galibiyet

Hatayspor'dan 3 gollü galibiyet

1. Lig'de 34. ve normal sezonun son haftasında Hatayspor, deplasmanda Baltok'u 3-0 yendi.

1. Lig'de 34. ve normal sezonun son haftasında Hatayspor, deplasmanda Baltok'u 3-0 yendi.

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Murat Erdoğan, Murat Altan, Ufuk Uğurlu

Balıkesirspor Baltok: Asil Kaan Eryılmaz, Doğan, Furkan Çil, Sedat Şahintürk (Dk. 80 Ömer Tayyip Karaduman), Rahmi Anıl Başaran (Dk. 87 Harun Raşit Oybak), Serdar Güncü, Oğuzhan Çapar, Kağan Kayalı, Doğa İşeri, Celal Emir Dede,

Hatayspor: Ömer Alıcı (Dk. 83 Süleyman Çamlıca), Yasin Güreler, Soner Örnek, Mehmet Tayfun Dingil, Korkishko, Semih Üstün, , Diallo (Dk. 45 Akomadi), Maiga, Özgür Kazar, Tom (Dk. 83 İsmail Yılmaz)

Goller: Dk. 50 Korkishko, Dk. 58 Tom, Dk. 63 Gomis (Hatayspor)

Sarı kart: Dk. 58 Cumali Bişi (Balıkesirspor Baltok)

  1. 17.05.2019
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