Afyonspor ile Ümraniyespor yenişemedi
Spor Toto 1. Lig'de 34. ve normal sezonun son haftasında Afjet Afyonspor ile Ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı.
Spor Toto 1. Lig'de 34. ve normal sezonun son haftasında Afjet Afyonspor ile Ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı.
Stat: Zafer
Hakemler: Sarper Barış Saka, Gürcan Dönmez, Ramazan Ufuk Avdaş
Afjet Afyonspor: Bekir Demircan, Türker Toptaş, Bayram Çetin (Dk. 82 Metin Yüksel), Bajram Ajeti (Dk. 65 Oltan Karakullukçu), Onur Ramazan Toprak, Nazmi Candoğan, Taşkın İlter, Emre Öztürk, İsmet Benli, Aykut Uluç, Gökhan Kardeş (Dk. 45 Enes Ata)
Ümraniyespor: Enes Fidayeo, Timur Temeltaş, Vasilogiannis (Dk. 75. Recep Aydın), Birol Parlak, Serkan Göksu, Uğur Aygören, Fuat Bavuk (Dk. 75 Atabey Çiçek), Muhammed Gönülaçar, Dialiba (Dk. 63 Cenk Doğan), Gökhan Lale, Madinda
Goller: Dk. 15 Bajram Ajeti (penaltıdan), Dk. 67 Oltan Karakullukçu (Afjet Afyonspor) Dk. 20 Madinda (penaltıdan) Dk. 40 Serkan Göksu (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Bajram Ajeti, Dk. 71 Nazmi Candoğan, Dk. 77 Enes Ata (Afjet Afyonspor) Dk. 54 Uğur Aygören (Ümraniyespor)
- 17.05.2019
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PFDK kararları açıklandı! Abdurrahim Albayrak...
Toplam 1
Yorum
Bay Mert Konuşsana ı love Haci
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‘Çok ağladınız’
Toplam 1
Yorum
YAZIK. HEMDE SEMPATİ DUYDUĞUMUZ AKHİSAR BUNLAR SAHAYA FUTBOL İÇİN DEĞİL TEKME TOKAT ATMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR VEDE ŞARTLANDIRILMIŞLAR
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Yak gel Ribery
Toplam 3
Yorum
GELMESİN BU ADAM GS YIN KAPISINDAN İÇERİ GİRMEMELİDİR. ALLEMİ CİHAN OLSA. BU KAÇAK GÜVENSİZ ADAM
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