Altay 4-0 Elazığspor
Altay, 1. Lig'in son haftasında konuk ettiği Elazığspor'u farklı mağlup etti.
Siyah-beyazlılarda oyuncu Murat Uluç, bu karşılaşmayla futbol yaşantısına nokta koydu. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Uluç, jübile maçında golünü atarak yeşil sahalara veda etti. Tecrübeli oyuncu sahayı arkadaşlarının omzunda terk etti.
Maçtan dakikalar
13. dakikada Elazığspor ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Murat Uluç'un vuruşunda top ağlara gitti. 1-0
28. dakikada Murat'ın sağdan ortasında kale önünde Hüsamettin dokundu, top yandan auta gitti.
42. dakikada savunma arkasına atılan topla buluşan Şahan rakibini geçip vurdu, iyi yer tutan Emre topun sahibi oldu.
45+2. dakikada topla buluşan Paixao kaleci Ali geçip topu auta yolladı.
52. dakikada Hüsamettin'in sağ çaprazdan çektiği şutta kaleciden seken topu tamamlayan Paxiao farkı ikileyen golü kaydetti. 2-0
57. dakikada Paxiao'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kaleci Ali'nin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 3-0
82. dakikada Tatos ile paslaşarak ceza sahasına giren Hüsamettin'in düzgün vuruşunda top filelerle buluştu. 4-0
- 17.05.2019
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Toplam 1
Yorum
Bay Mert Konuşsana ı love Haci
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‘Çok ağladınız’
Toplam 1
Yorum
YAZIK. HEMDE SEMPATİ DUYDUĞUMUZ AKHİSAR BUNLAR SAHAYA FUTBOL İÇİN DEĞİL TEKME TOKAT ATMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR VEDE ŞARTLANDIRILMIŞLAR
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Yak gel Ribery
Toplam 3
Yorum
GELMESİN BU ADAM GS YIN KAPISINDAN İÇERİ GİRMEMELİDİR. ALLEMİ CİHAN OLSA. BU KAÇAK GÜVENSİZ ADAM
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