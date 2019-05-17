Altay 4-0 Elazığspor
17 Mayıs 2019, Cuma
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4-0

Altay 4-0 Elazığspor

, 1. Lig'in son haftasında konuk ettiği 'u farklı mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in son haftasında sahasında Birevim 'u konuk etti. Mücadele Altay'ın 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Siyah-beyazlılarda oyuncu Murat Uluç, bu karşılaşmayla futbol yaşantısına nokta koydu. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Uluç, jübile maçında golünü atarak yeşil sahalara veda etti. Tecrübeli oyuncu sahayı arkadaşlarının omzunda terk etti.

Maçtan dakikalar
13. dakikada Elazığspor ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Murat Uluç'un vuruşunda top ağlara gitti. 1-0
28. dakikada Murat'ın sağdan ortasında kale önünde Hüsamettin dokundu, top yandan auta gitti.
42. dakikada savunma arkasına atılan topla buluşan Şahan rakibini geçip vurdu, iyi yer tutan Emre topun sahibi oldu.
45+2. dakikada topla buluşan Paixao kaleci Ali geçip topu auta yolladı.
52. dakikada Hüsamettin'in sağ çaprazdan çektiği şutta kaleciden seken topu tamamlayan Paxiao farkı ikileyen golü kaydetti. 2-0
57. dakikada Paxiao'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kaleci Ali'nin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 3-0
82. dakikada Tatos ile paslaşarak ceza sahasına giren Hüsamettin'in düzgün vuruşunda top filelerle buluştu. 4-0
  1. 17.05.2019
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