Balıkesirspor Baltok 0-3 Hatayspor
17 Mayıs 2019, Cuma
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0-3

Balıkesirspor Baltok 0-3 Hatayspor

, deplasmanda Baltok'u 3-0 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 34. hafta müsabakasında , sahasında 'la karşılaştı. Maç Hatayspor'un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar
1. dakikada gelişen Balıkesirspor Baltok atağında Serdar Güncü ceza sahası üzerinden attığı şut az farkla auta çıktı.
35. dakikada ceza sahası içinden attığı sert şut kale direğinin dibinden auta çıktı.
47. dakikada gelişen Hatayspor atağında ceza sahasına giren Dmytro Korkishko topu ağlarla buluşturdu. 0-1
56. dakikada gelişen Balıkesirspor Baltok atağında Celal Emir kaleci ile karşı karşıya attığı şut yan ağlarda kaldı.
58. dakikada gelişen Haatayspor atağını kale sahası içinde elle kesen Cumali Bişi sarı kart görürken Hakem Murat Aydoğan penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Wellington panelka vuruşu ile kaleci Asil Kaan'ın üstünden topu filelerle buluşturdu. 0-2
63. dakikada gelişen Hatayspor atağında Honero Gomis topu ağlarla buluşturdu. 0-3
  1. 17.05.2019
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