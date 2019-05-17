Hatayspor, deplasmanda Balıkesir Baltok'u 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
1. dakikada gelişen Balıkesirspor Baltok atağında Serdar Güncü ceza sahası üzerinden attığı şut az farkla auta çıktı.
35. dakikada Celal Emir ceza sahası içinden attığı sert şut kale direğinin dibinden auta çıktı.
47. dakikada gelişen Hatayspor atağında ceza sahasına giren Dmytro Korkishko topu ağlarla buluşturdu. 0-1
56. dakikada gelişen Balıkesirspor Baltok atağında Celal Emir kaleci ile karşı karşıya attığı şut yan ağlarda kaldı.
58. dakikada gelişen Haatayspor atağını kale sahası içinde elle kesen Cumali Bişi sarı kart görürken Hakem Murat Aydoğan penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Wellington panelka vuruşu ile kaleci Asil Kaan'ın üstünden topu filelerle buluşturdu. 0-2
63. dakikada gelişen Hatayspor atağında Honero Gomis topu ağlarla buluşturdu. 0-3
- 17.05.2019
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Toplam 1
Yorum
Bay Mert Konuşsana ı love Haci
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‘Çok ağladınız’
Toplam 1
Yorum
YAZIK. HEMDE SEMPATİ DUYDUĞUMUZ AKHİSAR BUNLAR SAHAYA FUTBOL İÇİN DEĞİL TEKME TOKAT ATMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR VEDE ŞARTLANDIRILMIŞLAR
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Yak gel Ribery
Toplam 3
Yorum
GELMESİN BU ADAM GS YIN KAPISINDAN İÇERİ GİRMEMELİDİR. ALLEMİ CİHAN OLSA. BU KAÇAK GÜVENSİZ ADAM
Balıkesirspor Baltok 0-3 Hatayspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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