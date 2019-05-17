Boluspor 3-2 Eskişehirspor
17 Mayıs 2019, Cuma
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3-2 Eskişehirspor

Boluspor 3-2 Eskişehirspor

, TFF 1. Lig'in son haftasında 'i 3-2 yendi.

Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan -Eskişehirspor karşılaşması, Boluspor'un 3-2'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar
28. dakikada sol kanattan Akabueze'nin kullandığı kornerde topa yükselen Burak Bekaroğlu'nun kafa şutunda top ağlara gitti. 1-0
54. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Akabueze'nin şutunda top ağlara gitti. 2-0
83. dakikada Dimov, ceza sahası içinde ters vuruşunda topu kendi ağlara gönderdi. 2-1
84. dakikada topla birlikte ceza sahası içine giren Mutlu Güler'in sert şutunda top ağlara gitti. 3-1
90. dakikada sol kanattan kullanılan kornerde topa yükselen Sekidika'nın kafa şutu golle sonuçlandı. 3-2
  1. 17.05.2019
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