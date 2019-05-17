Boluspor 3-2 Eskişehirspor
Boluspor, TFF 1. Lig'in son haftasında Eskişehir'i 3-2 yendi.
Maçtan dakikalar
28. dakikada sol kanattan Akabueze'nin kullandığı kornerde topa yükselen Burak Bekaroğlu'nun kafa şutunda top ağlara gitti. 1-0
54. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Akabueze'nin şutunda top ağlara gitti. 2-0
83. dakikada Dimov, ceza sahası içinde ters vuruşunda topu kendi ağlara gönderdi. 2-1
84. dakikada topla birlikte ceza sahası içine giren Mutlu Güler'in sert şutunda top ağlara gitti. 3-1
90. dakikada sol kanattan kullanılan kornerde topa yükselen Sekidika'nın kafa şutu golle sonuçlandı. 3-2
- 17.05.2019
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Toplam 1
Yorum
Bay Mert Konuşsana ı love Haci
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‘Çok ağladınız’
Toplam 1
Yorum
YAZIK. HEMDE SEMPATİ DUYDUĞUMUZ AKHİSAR BUNLAR SAHAYA FUTBOL İÇİN DEĞİL TEKME TOKAT ATMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR VEDE ŞARTLANDIRILMIŞLAR
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Yak gel Ribery
Toplam 3
Yorum
GELMESİN BU ADAM GS YIN KAPISINDAN İÇERİ GİRMEMELİDİR. ALLEMİ CİHAN OLSA. BU KAÇAK GÜVENSİZ ADAM
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