Altınordu'da tek hedef play-off
17 Mayıs 2019, Cuma
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'da tek hedef play-off

Altınordu'da tek hedef play-off

1. Lig'de son haftaya ilk 6 içinde giren temsilcisi, yarın Giresunspor'a konuk olacak

1. Lig'de son haftaya ilk 6 içinde giren temsilcisi, yarın Giresunspor'a konuk olacak

Spor Toto 1. Lig'de son haftaya ilk 6 içinde giren , yarın Giresunspor'u yenip ilk defa play-off'a kalmayı planlıyor.

Ligde son hafta öncesinde 57 puanla 5. durumda bulunan Altınordu, deplasmandaki Giresunspor karşılaşmasıyla normal sezonu tamamlayacak. Rakibini yendiği takdirde ilk kez play-off'a kalacak Altınordu'nun aksi bir sonuçta sıralamadaki yeri takipçileri Gazişehir Gaziantep ve 'un alacağı sonuçlara göre belli olacak.

Atatürk Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak Giresunspor-Altınordu maçında hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.

4 EKSİK VAR

Altınordu'da uzun süredir takımdan uzak kalan Kemal Rüzgar ve Ali Mert Yaşar'ın yanı sıra Sinan Osmanoğlu ve Serdar Deliktaş da yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

İzmir temsilcisi, 2014-2015'ten itibaren tekrar mücadele ettiği 1. Lig'de ilk sezonunda play-off'u 1 puanla kaçırmış, son 2 sezonda ise averajla ilk 6 içinde kendisine yer bulamamıştı.

Geçen sezon averajla Altınordu'nun önünde yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2016-2017'de ise , play-off'tan vizesi almıştı.

SİS ENGELİ

Karşılaşma için dün hava yoluyla aktarmalı olarak Ordu-Giresun Havalimanı'na gitmeyi planlayan Altınordu kafilesi, Ordu-Giresun Havalimanındaki sisten dolayı uçağın iptal olması nedeniyle dün gece Ankara'da kaldı. Bugün 2 farklı uçakla 'na gidecek kafile daha sonra kara yoluyla Giresun'a geçecek.

  1. 17.05.2019
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