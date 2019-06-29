Alt liglerden haberler (29.06.2019)

MENEMEN'DEN SELÇUK'A KANCA

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Menemenspor'un, G.Birliği ile Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadıktan sonra yollarını ayıran 38 yaşındaki Selçuk Şahin'e teklif götürdüğü öğrenildi. Kaptanlık da teklif edilen Selçuk'un henüz cevap vermediği bildirildi.

ERZURUMSPOR'DA KADRO KORUNACAK

Spor Toto 1. Lig'e düşen Erzurum'un yeni teknik direktörü Muzaffer Bilazer, kadroyu korumak istediklerini söyledi. Bilazer, "Kadromuzun büyük çoğunluğunu tutmak istiyoruz. Yabancı konusunda da doğru kararları vermek istiyoruz" diye konuştu.?

İBRAHİM ALTAY'DA KALIYOR

Spor Toto 1. Lig'de yeni sezonda zirveye oynayacak bir kadro kurmanın hesaplarını yapan Altay'ın, iç transferde 38 yaşındaki stoperi İbrahim Öztürk'le 1 yıllık yeni sözleşme yapacağı bildirildi.

ALTINORDU'DA, 4 AS YOLCU

Spor Toto 1. Lig ekibi Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun, tecrübeli isimler Enes Kubat, David Deniz Kılınç, Serdar Deliktaş ve Murat Uçar'ı kadroda düşünmediği bildirildi.

SAMSUN'DA KONGRE GÜNÜ

Samsunspor'da çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen Olağan Genel Kurul, bugün 14.00'te gerçekleştirilecek. Başkan İsmail Uyanık önderliğinde yeni bir yönetim kurulu belirlenecek.

KAF-KAF'TA İLK İMZA KAPTANLA

TFF 3. Lig'de Teknik Direktör Mesut Toros'la 2 yıllığına sözleşme yenileyen transfer yasaklısı Karşıyaka, iç transferde ilk imzayı 5 sezondur takımda yer alan kaptan Mustafa Aşan'a attıracak.

ERKAN SÖZERİ 'GİRESUN' DEDİ

Adı Bursaspor'la anılan Giresunspor'un Teknik Direktörü Erkan Sözeri, opsiyonunu kulüpte kalmaktan yana kullandığını belirtti. Erkan Sözeri, "Giresunspor ile şampiyonluğa oynayacak bir kadroyu kurarak hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

BAŞKANLARDAN TFF'YE ZİYARET

Spor Toto 1. Lig kulüp başkanları, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti. Nezaket ziyaretinde, TFF Başkan Vekilleri Mehmet Baykan ve Yılmaz Büyükaydın ile Spor Toto 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Murat Sancak da yer aldı.