Alt liglerden haberler (29.06.2019) - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
29 Haziran 2019, Cumartesi
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Alt liglerden haberler (29.06.2019)

Alt liglerden haberler (29.06.2019)

Alt lig takımları önümüzdeki sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Alt liglerden öne çıkan gelişmeleri fotomac.com.tr olarak derledik. İşte 1. Lig, 2. Lig ve 3.Lig'de yaşanan gelişmeler...

MENEMEN'DEN SELÇUK'A KANCA
1. Lig'in yeni ekibi Menemenspor'un, G.Birliği ile 'e çıkma sevinci yaşadıktan sonra yollarını ayıran 38 yaşındaki 'e teklif götürdüğü öğrenildi. Kaptanlık da teklif edilen Selçuk'un henüz cevap vermediği bildirildi.

ERZURUMSPOR'DA KADRO KORUNACAK
Spor Toto 1. Lig'e düşen Erzurum'un yeni Muzaffer Bilazer, kadroyu korumak istediklerini söyledi. Bilazer, "Kadromuzun büyük çoğunluğunu tutmak istiyoruz. Yabancı konusunda da doğru kararları vermek istiyoruz" diye konuştu.?

İBRAHİM ALTAY'DA KALIYOR
Spor Toto 1. Lig'de yeni sezonda zirveye oynayacak bir kadro kurmanın hesaplarını yapan Altay'ın, iç transferde 38 yaşındaki stoperi 'le 1 yıllık yeni sözleşme yapacağı bildirildi.

ALTINORDU'DA, 4 AS YOLCU
Spor Toto 1. Lig ekibi Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun, tecrübeli isimler Enes Kubat, David Deniz Kılınç, Serdar Deliktaş ve Murat Uçar'ı kadroda düşünmediği bildirildi.

SAMSUN'DA KONGRE GÜNÜ
Samsunspor'da çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen Olağan Genel Kurul, bugün 14.00'te gerçekleştirilecek. Başkan İsmail Uyanık önderliğinde yeni bir yönetim kurulu belirlenecek.

KAF-KAF'TA İLK İMZA KAPTANLA
3. Lig'de Teknik Direktör Mesut Toros'la 2 yıllığına sözleşme yenileyen yasaklısı Karşıyaka, iç transferde ilk imzayı 5 sezondur takımda yer alan kaptan Mustafa Aşan'a attıracak.

ERKAN SÖZERİ 'GİRESUN' DEDİ
Adı Bursaspor'la anılan Giresunspor'un Teknik Direktörü , opsiyonunu kulüpte kalmaktan yana kullandığını belirtti. Erkan Sözeri, "Giresunspor ile şampiyonluğa oynayacak bir kadroyu kurarak hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

BAŞKANLARDAN TFF'YE ZİYARET
Spor Toto 1. Lig kulüp başkanları, TFF Başkanı 'i ziyaret etti. Nezaket ziyaretinde, TFF Başkan Vekilleri Mehmet Baykan ve Yılmaz Büyükaydın ile Spor Toto 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Murat Sancak da yer aldı.

  1. 29.6.2019
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