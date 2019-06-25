Eskişehirspor'a puan silme cezası verildi
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un başkan yardımcısı Mustafa Topkaya, eski futbolcularından Pinto'nun alacaklarıyla ilgili başvurusu üzerine FIFA tarafından siyah kırmızılı kulübe 6 puan silme cezası verildiğini söyledi.
Eskişehirspor'da başkan yardımcısı Mustafa Topkaya, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, eski oyuncularından Pinto ile ilgili FIFA nezdinde kesinleşmiş bir karar bulunduğunu söyledi.
"Eskişehirspor'da 5-6 maç oynayan ve takımdan daha sonra ayrılan futbolculardan Pinto, alacakları ile ilgili FIFA'ya başvurmuş. Ortada hukuki bir karar var. Eskişehirspor, yeni sezona eksi 6 puanla başlayacak" diyen Topkaya, yönetimi yeni devraldıklarını ve sorunların çözümü için uğraştıklarını dile getirdi.
"LOCALARINI İPTAL EDENLER VAR"
Kulübe sahip çıkmak için çaba harcadıklarını vurgulayan Topkaya, "Yönetime geldiğimiz günden bu yana kimsenin ne aradığı ne sorduğu var. Localarını iptal eden insanlar var. Kent halkının Eskişehirspor'dan uzaklaşması bizi üzüyor. Yönetim olarak birlik ve beraberlik içinde bu yola devam edeceğiz. Yapılamayacak hiçbir vaadi vermiyoruz" diye konuştu.
Eskişehirspor'un bu kentin ortak çatısı olduğuna dikkati çeken Topkaya, ellerindeki kadroyu koruyacaklarını ve oyuncularının iyi işler yapacağına inandıklarını sözlerine ekledi.
- 25.06.2019
- Güncelleme: 25.06.2019 14:58
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