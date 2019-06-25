Eskişehirspor’a puan silme cezası
Eskişehirspor, eski futbolcusu Sebastian Pinto’ya olan borcu nedeniyle yeni sezonda - 6 puan cezası ile karşı karşıya.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da kara bulutlar sürüyor. Sürekli olarak maddi imkansızlıklar ile boğuşan Kırmızı Siyahlılarda son olarak Sebastian Pinto krizi yaşanıyor. 2015-2016 sezonunda Eskişehirspor ile 19 maçta görev yapan Pinto'nun 500 bin Euro alacağı bulunuyor.
Şilili golcü alacaklarını tahsis etmek için kulübü FIFA'ya şikayet ederken Eskişehirspor yeni sezon öncesi -6 puan silme cezası ile karşı karşıya kaldı. 500 bin Euro'luk borcu karşılayamayan Eskişehirspor yönetimi ise belli bir miktar ödeme yaparak 2019-2020 sezonu için gelecek olan - 6 puan silme cezasından kurtulmaya çalışıyor. Yönetim, Sebastian Pinto'nun avukatlarıyla görüşerek orta yol bulmaya çalışırken görüşmelerin olumsuz ilerlediği gelen bilgiler arasında.
- 25.06.2019
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Emre Kılınç haber bekliyor
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Seyit TUNÇYÜZ Geleceğin Messisi kesinlikle Transferi yapılmalı
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Ahmet Ağaoğlu: "Abdülkadir bul 25'i ben vereyim"
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aliuttu aklı başında bir başkanımız var.teşekkürler ağaoğlu
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Napoli’nin ilk hedefi Eljif Elmas
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ASD ELJİF ELMAS 15 MİLYON EDER Mİ YAA,NASIL FUTBOL GÖZLEMCİSİ BUNLAR.TAŞ ÇATLASIN 5 MİLYON DAHA FAZLA ETMEZ.ALANIN ELİNDE PATLAYACAK.SIRADAN TOP
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