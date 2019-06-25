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25 Haziran 2019, Salı
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’a puan silme cezası

Eskişehirspor’a puan silme cezası

, eski futbolcusu ’ya olan borcu nedeniyle yeni sezonda - 6 puan cezası ile karşı karşıya.

1. Lig ekiplerinden 'da kara bulutlar sürüyor. Sürekli olarak maddi imkansızlıklar ile boğuşan Kırmızı Siyahlılarda son olarak krizi yaşanıyor. 2015-2016 sezonunda Eskişehirspor ile 19 maçta görev yapan Pinto'nun 500 bin Euro alacağı bulunuyor.

Şilili golcü alacaklarını tahsis etmek için kulübü 'ya şikayet ederken Eskişehirspor yeni sezon öncesi -6 puan silme cezası ile karşı karşıya kaldı. 500 bin Euro'luk borcu karşılayamayan Eskişehirspor yönetimi ise belli bir miktar ödeme yaparak 2019-2020 sezonu için gelecek olan - 6 puan silme cezasından kurtulmaya çalışıyor. Yönetim, Sebastian Pinto'nun avukatlarıyla görüşerek orta yol bulmaya çalışırken görüşmelerin olumsuz ilerlediği gelen bilgiler arasında.

  1. 25.06.2019
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