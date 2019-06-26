Teknik adam arayışlarını sürdüren Bursaspor’da Başkan Mesut Mestan’ın, Denizlispor’un 33 yaşındaki tecrübeli santrforu Mehmet Akyüz’le prensipte anlaştığı öğrenildi.
Bursaspor'da geçtiğimiz günlerde başkanlığa seçilen Mesut Mestan ve yönetimi transfer çalışmalarına başladı. Yeşil-beyazlı kurmaylar, uzun süredir aradığı golcüyü Denizli'de buldu. Yeşil-siyahlı ekipte forma giyen Mehmet Akyüz'le prensipte anlaşan Timsah'ın, bonservis ödemek istemediği ve 33 yaşındaki oyuncuya bu sorunu kulübüyle çözmesi gerektiğini iletti.
ÖDEMELERİ YAPILDI
Alacaklarını tahsil edemeyen tecrübeli oyuncu, kulübüne ihtarname çekmişti. Denizli cephesinden yapılan açıklamada, ödemelerin yapıldığı ve sorun olmadığı kaydedildi. Bu gelişme üzerine Akyüz ve Denizli'li kurmayların yapacağı transfer görüşmesi büyük önem kazandı. Öte yandan yönetici Ersin Toker ve TFF delegesi Besim Hacıoğulları görevlerinden istifa etti.
Geçtiğimiz sezon 34 karşılaşmada forma giyen Mehmet Akyüz, 14 golle Denizli'nin Süper Lig'e çıkmasına büyük katkı sağlamıştı.
Yeşil-beyazlı kulüpte teknik adam adayları da netleşmeye başladı. Mehmet Altıparmak'ı Akhisar'a kaptıran Timsah'ta Osman Özköylü, Yılmaz Vural ve Giray Bulak'ın isimleri ön plana çıkarken; Başkan Mesut Mestan'ın adaylarla temasa geçtiği ve yeni teknik direktörü en kısa sürede belirlemek istediği ifade edildi.
- 26.6.2019
-
Emre Kılınç haber bekliyor
Toplam 1
Yorum
Seyit TUNÇYÜZ Geleceğin Messisi kesinlikle Transferi yapılmalı
-
Ahmet Ağaoğlu: "Abdülkadir bul 25'i ben vereyim"
Toplam 3
Yorum
aliuttu aklı başında bir başkanımız var.teşekkürler ağaoğlu
-
Napoli’nin ilk hedefi Eljif Elmas
Toplam 1
Yorum
ASD ELJİF ELMAS 15 MİLYON EDER Mİ YAA,NASIL FUTBOL GÖZLEMCİSİ BUNLAR.TAŞ ÇATLASIN 5 MİLYON DAHA FAZLA ETMEZ.ALANIN ELİNDE PATLAYACAK.SIRADAN TOP
Mehmet Akyüz Bursaspor'a! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.