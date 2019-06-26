Mehmet Akyüz Bursaspor'a!

Bursaspor'da geçtiğimiz günlerde başkanlığa seçilen Mesut Mestan ve yönetimi transfer çalışmalarına başladı. Yeşil-beyazlı kurmaylar, uzun süredir aradığı golcüyü Denizli'de buldu. Yeşil-siyahlı ekipte forma giyen Mehmet Akyüz'le prensipte anlaşan Timsah'ın, bonservis ödemek istemediği ve 33 yaşındaki oyuncuya bu sorunu kulübüyle çözmesi gerektiğini iletti.



ÖDEMELERİ YAPILDI

Alacaklarını tahsil edemeyen tecrübeli oyuncu, kulübüne ihtarname çekmişti. Denizli cephesinden yapılan açıklamada, ödemelerin yapıldığı ve sorun olmadığı kaydedildi. Bu gelişme üzerine Akyüz ve Denizli'li kurmayların yapacağı transfer görüşmesi büyük önem kazandı. Öte yandan yönetici Ersin Toker ve TFF delegesi Besim Hacıoğulları görevlerinden istifa etti.



Geçtiğimiz sezon 34 karşılaşmada forma giyen Mehmet Akyüz, 14 golle Denizli'nin Süper Lig'e çıkmasına büyük katkı sağlamıştı.



Yeşil-beyazlı kulüpte teknik adam adayları da netleşmeye başladı. Mehmet Altıparmak'ı Akhisar'a kaptıran Timsah'ta Osman Özköylü, Yılmaz Vural ve Giray Bulak'ın isimleri ön plana çıkarken; Başkan Mesut Mestan'ın adaylarla temasa geçtiği ve yeni teknik direktörü en kısa sürede belirlemek istediği ifade edildi.