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26 Haziran 2019, Çarşamba
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Mehmet Akyüz Bursaspor'a!

Teknik adam arayışlarını sürdüren ’da Başkan ’ın, Denizlispor’un 33 yaşındaki tecrübeli santrforu ’le prensipte anlaştığı öğrenildi.

'da geçtiğimiz günlerde başkanlığa seçilen ve yönetimi çalışmalarına başladı. Yeşil-beyazlı kurmaylar, uzun süredir aradığı golcüyü Denizli'de buldu. Yeşil-siyahlı ekipte forma giyen 'le prensipte anlaşan Timsah'ın, bonservis ödemek istemediği ve 33 yaşındaki oyuncuya bu sorunu kulübüyle çözmesi gerektiğini iletti.

ÖDEMELERİ YAPILDI
Alacaklarını tahsil edemeyen tecrübeli oyuncu, kulübüne ihtarname çekmişti. Denizli cephesinden yapılan açıklamada, ödemelerin yapıldığı ve sorun olmadığı kaydedildi. Bu gelişme üzerine Akyüz ve Denizli'li kurmayların yapacağı transfer görüşmesi büyük önem kazandı. Öte yandan yönetici Ersin Toker ve delegesi Besim Hacıoğulları görevlerinden istifa etti.

Geçtiğimiz sezon 34 karşılaşmada forma giyen Mehmet Akyüz, 14 golle Denizli'nin 'e çıkmasına büyük katkı sağlamıştı.

Yeşil-beyazlı kulüpte teknik adam adayları da netleşmeye başladı. 'ı Akhisar'a kaptıran Timsah'ta , ve Giray Bulak'ın isimleri ön plana çıkarken; Başkan Mesut Mestan'ın adaylarla temasa geçtiği ve yeni teknik direktörü en kısa sürede belirlemek istediği ifade edildi.

  1. 26.6.2019
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