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26 Haziran 2019, Çarşamba
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’e büyük şok

Eskişehir’e büyük şok

Eskişehırspor'un başkan yardımcısı , eski futbolcularından 'nun, alacaklarıyla ilgili başvurusu üzerine tarafından siyah- kırmızılı kulübe 6 puan silme cezası verildiğini bildirdi.

Eskişehırspor'un başkan yardımcısı , eski futbolcularından 'nun, alacaklarıyla ilgili başvurusu üzerine tarafından siyah- kırmızılı kulübe 6 puan silme cezası verildiğini bildirdi. Pinto ile ilgili kesinleşmiş bir karar bulunduğunu söyleyen Topkaya, "Ortada hukuki bir karar var. , yeni sezona eksi 6 puanla başlayacak. Yönetime geldiğimiz günden bu yana kimsenin ne aradığı ne sorduğu var. Localarını iptal eden insanlar var. Kent halkının Eskişehirspor'dan uzaklaşması bizi üzüyor. Yönetim olarak birlik ve beraberlik içinde bu yola devam edeceğiz. Biz yapılamayacak hiçbir şeyin vaadini vermiyoruz" ifadelerini kullandı.

  1. 26.6.2019
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