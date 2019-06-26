Eskişehir’e büyük şok
Eskişehırspor'un başkan yardımcısı Mustafa Topkaya, eski futbolcularından Sebastian Pinto'nun, alacaklarıyla ilgili başvurusu üzerine FIFA tarafından siyah- kırmızılı kulübe 6 puan silme cezası verildiğini bildirdi.
Eskişehırspor'un başkan yardımcısı Mustafa Topkaya, eski futbolcularından Sebastian Pinto'nun, alacaklarıyla ilgili başvurusu üzerine FIFA tarafından siyah- kırmızılı kulübe 6 puan silme cezası verildiğini bildirdi. Pinto ile ilgili kesinleşmiş bir karar bulunduğunu söyleyen Topkaya, "Ortada hukuki bir karar var. Eskişehirspor, yeni sezona eksi 6 puanla başlayacak. Yönetime geldiğimiz günden bu yana kimsenin ne aradığı ne sorduğu var. Localarını iptal eden insanlar var. Kent halkının Eskişehirspor'dan uzaklaşması bizi üzüyor. Yönetim olarak birlik ve beraberlik içinde bu yola devam edeceğiz. Biz yapılamayacak hiçbir şeyin vaadini vermiyoruz" ifadelerini kullandı.
- 26.6.2019
-
Emre Kılınç haber bekliyor
Toplam 1
Yorum
Seyit TUNÇYÜZ Geleceğin Messisi kesinlikle Transferi yapılmalı
-
Ahmet Ağaoğlu: "Abdülkadir bul 25'i ben vereyim"
Toplam 3
Yorum
aliuttu aklı başında bir başkanımız var.teşekkürler ağaoğlu
-
Napoli’nin ilk hedefi Eljif Elmas
Toplam 1
Yorum
ASD ELJİF ELMAS 15 MİLYON EDER Mİ YAA,NASIL FUTBOL GÖZLEMCİSİ BUNLAR.TAŞ ÇATLASIN 5 MİLYON DAHA FAZLA ETMEZ.ALANIN ELİNDE PATLAYACAK.SIRADAN TOP
Eskişehir’e büyük şok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.