Altay'dan Başkent çıkarması

Yeni sezonda zirveye oynayacak bir kadro oluşturmayı amaçlayan Altay, gözünü Ahmet İlhan Özek ve Bekir Yılmaz'a çevirdi. Son olarak Gençlerbirliği ile Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan iki oyuncunun Başkent ekibiyle resmen yollarını ayırdığı öğrenildi. Siyah-beyazlıların boşa çıkan sağ kanat Ahmet İlhan ve orta saha Bekir'le görüşmelere başladığı ve iki futbolcunun yönetime olumlu cevap verdiği vurgulandı. Transfer yasağını aşar aşmaz sözleşme imzalanacağı kaydedildi.



Manisa, Karabük, Ç. Rize ve Gençlerbirliği formalarını giyen 31 yaşındaki Ahmet, geçen sezon 21 maçta, 2 gol attı. Manisa, Bursa ve Adana'da top koşturan 31 yaşındaki Bekir ise 27 maçta 4 gol attı.