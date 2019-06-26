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26 Haziran 2019, Çarşamba
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'dan Başkent çıkarması

Altay'dan Başkent çıkarması

Siyah-beyazlılar, G.Birliği ile yollarını ayıran (31) ve ’ı (31) gündeme aldı.

Yeni sezonda zirveye oynayacak bir kadro oluşturmayı amaçlayan , gözünü ve 'a çevirdi. Son olarak ile 'e çıkma sevinci yaşayan iki oyuncunun Başkent ekibiyle resmen yollarını ayırdığı öğrenildi. Siyah-beyazlıların boşa çıkan sağ kanat Ahmet İlhan ve orta saha Bekir'le görüşmelere başladığı ve iki futbolcunun yönetime olumlu cevap verdiği vurgulandı. yasağını aşar aşmaz sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

, , Ç. ve Gençlerbirliği formalarını giyen 31 yaşındaki Ahmet, geçen sezon 21 maçta, 2 gol attı. Manisa, ve 'da top koşturan 31 yaşındaki Bekir ise 27 maçta 4 gol attı.

  1. 26.6.2019
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