Altay'dan Başkent çıkarması
Siyah-beyazlılar, G.Birliği ile yollarını ayıran Ahmet İlhan Özek (31) ve Bekir Yılmaz’ı (31) gündeme aldı.
Yeni sezonda zirveye oynayacak bir kadro oluşturmayı amaçlayan Altay, gözünü Ahmet İlhan Özek ve Bekir Yılmaz'a çevirdi. Son olarak Gençlerbirliği ile Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan iki oyuncunun Başkent ekibiyle resmen yollarını ayırdığı öğrenildi. Siyah-beyazlıların boşa çıkan sağ kanat Ahmet İlhan ve orta saha Bekir'le görüşmelere başladığı ve iki futbolcunun yönetime olumlu cevap verdiği vurgulandı. Transfer yasağını aşar aşmaz sözleşme imzalanacağı kaydedildi.
Manisa, Karabük, Ç. Rize ve Gençlerbirliği formalarını giyen 31 yaşındaki Ahmet, geçen sezon 21 maçta, 2 gol attı. Manisa, Bursa ve Adana'da top koşturan 31 yaşındaki Bekir ise 27 maçta 4 gol attı.
- 26.6.2019
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Emre Kılınç haber bekliyor
Toplam 1
Yorum
Seyit TUNÇYÜZ Geleceğin Messisi kesinlikle Transferi yapılmalı
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Ahmet Ağaoğlu: "Abdülkadir bul 25'i ben vereyim"
Toplam 3
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aliuttu aklı başında bir başkanımız var.teşekkürler ağaoğlu
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Napoli’nin ilk hedefi Eljif Elmas
Toplam 1
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ASD ELJİF ELMAS 15 MİLYON EDER Mİ YAA,NASIL FUTBOL GÖZLEMCİSİ BUNLAR.TAŞ ÇATLASIN 5 MİLYON DAHA FAZLA ETMEZ.ALANIN ELİNDE PATLAYACAK.SIRADAN TOP
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