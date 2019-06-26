Alihan sesleri
Menemen’in, A.Gücü’yle yollarını ayıran 27 yaşındaki tecrübeli stoper için girişimlere başladığı ifade edildi.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da yönetimde yaşanan belirsizlikler camiayı endişelendirirken, teknik direktör Ramazan Kurşunlu transfer çalışmalarına hız verdi. Genç teknik adamın Ankaragücü ile yollarını ayıran stoper Alihan Kubalas'ı istediği öğrenildi. Altay'ın da peşinde olduğu 27 yaşındaki oyuncuyla Sportif Direktör Cenk Laleci'nin görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi. Ancak sarı-lacivertli kulüpteki yönetimsel belirsizlik nedeniyle durumun netleşmediği öğrenildi.
- 26.6.2019
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Emre Kılınç haber bekliyor
Toplam 1
Yorum
Seyit TUNÇYÜZ Geleceğin Messisi kesinlikle Transferi yapılmalı
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Ahmet Ağaoğlu: "Abdülkadir bul 25'i ben vereyim"
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aliuttu aklı başında bir başkanımız var.teşekkürler ağaoğlu
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Napoli’nin ilk hedefi Eljif Elmas
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ASD ELJİF ELMAS 15 MİLYON EDER Mİ YAA,NASIL FUTBOL GÖZLEMCİSİ BUNLAR.TAŞ ÇATLASIN 5 MİLYON DAHA FAZLA ETMEZ.ALANIN ELİNDE PATLAYACAK.SIRADAN TOP
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