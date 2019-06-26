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26 Haziran 2019, Çarşamba
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Alihan sesleri

Alihan sesleri

Menemen’in, A.Gücü’yle yollarını ayıran 27 yaşındaki tecrübeli stoper için girişimlere başladığı ifade edildi.

1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da yönetimde yaşanan belirsizlikler camiayı endişelendirirken, teknik direktör Ramazan Kurşunlu transfer çalışmalarına hız verdi. Genç teknik adamın Ankaragücü ile yollarını ayıran stoper Alihan Kubalas'ı istediği öğrenildi. Altay'ın da peşinde olduğu 27 yaşındaki oyuncuyla Sportif Direktör Cenk Laleci'nin görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi. Ancak sarı-lacivertli kulüpteki yönetimsel belirsizlik nedeniyle durumun netleşmediği öğrenildi.

  1. 26.6.2019
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