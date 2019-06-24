Hatayspor'da İlhan Palut'la yola devam
Spor Toto 1. Lig takımlarından Hatayspor, Teknik Direktör İlhan Palut ile yola devam kararı aldı. Bordo- beyazlılarda orta saha oyuncusu Sadio Diallo ile de yollar ayrıldı.
Spor Toto 1. Lig play-off final maçında Gazişehir Gaziantep'e penaltılarda kaybederek Süper Lig şansını kaybeden Hatayspor'da, Teknik Direktör İlhan Palut ile masaya oturularak yeniden anlaşma sağlandı. Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve aynı zamanda Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş ve Hatayspor Başkanvekili Aydın Toksöz'le görüşen Palut, bordo-beyazlılarla sözleşme uzattı.
Diğer yandan Hatayspor'da başarılı bir sezon geçiren deneyimli orta saha oyuncusu Sadio Diallo ile yollar ayrıldı. Hatayspor'la sözleşmesi sona eren Diallo, önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Gençlerbirliği ile sözleşme imzaladı.
- 25.06.2019
- Fikret Orman'dan flaş açıklamalar!
- Fenerbahçe'de dev kriz! Ersun Yanal biletini kesmişti ancak...
- Brezilyalı yıldızın eşinden Beşiktaş paylaşımı!
- Real Madrid'den Galatasaray'a sürpriz transfer! Fatih Terim ısrarla istiyor
- Beklenen transfer resmen açıklandı! Ozan Kabak ve piyango... Son dakika haberleri
-
Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de!
Toplam 1
Yorum
BOREGO Emre belözoğlu ALİ KOÇ un tarihi hatası olacak.. Volkan ve emrenin bu takımda işi yok. Bu ikili feneri antipatik yapıyor.
-
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan önemli açıklamalar
Toplam 1
Yorum
SPOR Bizde futbolcu para edince satacaksın Samsunda Cenk,Celil ,Serkan vadı mükemdiler satmadılar neredeyse elde kaldılar 2-3 milyona gittiler
-
Mustafa Cengiz: Engelleri yıktık!
Toplam 1
Yorum
BAŞAR VARDIR SİZE HER KONUDA GÜVENİYORUZ SN M. CENGİZ BAŞKANIM. ÜÇLÜ VARSA HER ZAMAN ORADA BAŞARI VARDIR. BU SENE OLDUĞU GİBİ. ŞMPİYON GS
Hatayspor'da İlhan Palut'la yola devam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.