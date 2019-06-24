Hatayspor'da İlhan Palut'la yola devam

Spor Toto 1. Lig play-off final maçında Gazişehir Gaziantep'e penaltılarda kaybederek Süper Lig şansını kaybeden Hatayspor'da, Teknik Direktör İlhan Palut ile masaya oturularak yeniden anlaşma sağlandı. Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve aynı zamanda Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş ve Hatayspor Başkanvekili Aydın Toksöz'le görüşen Palut, bordo-beyazlılarla sözleşme uzattı.

Diğer yandan Hatayspor'da başarılı bir sezon geçiren deneyimli orta saha oyuncusu Sadio Diallo ile yollar ayrıldı. Hatayspor'la sözleşmesi sona eren Diallo, önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Gençlerbirliği ile sözleşme imzaladı.