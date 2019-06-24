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24 Haziran 2019, Pazartesi
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Hatayspor'da İlhan Palut'la yola devam

Hatayspor'da İlhan Palut'la yola devam

1. Lig takımlarından Hatayspor, ile yola devam kararı aldı. Bordo- beyazlılarda orta saha oyuncusu ile de yollar ayrıldı.

1. Lig play-off final maçında Gazişehir Gaziantep'e penaltılarda kaybederek şansını kaybeden Hatayspor'da, ile masaya oturularak yeniden anlaşma sağlandı. Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve aynı zamanda Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş ve Hatayspor Başkanvekili Aydın Toksöz'le görüşen Palut, bordo-beyazlılarla sözleşme uzattı.

Diğer yandan Hatayspor'da başarılı bir sezon geçiren deneyimli orta saha oyuncusu ile yollar ayrıldı. Hatayspor'la sözleşmesi sona eren Diallo, önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan ile sözleşme imzaladı.

  1. 25.06.2019
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