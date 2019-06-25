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25 Haziran 2019, Salı
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1.Lig'de günün özeti! | 24.06.19

TFF 1.Lig'de günün özeti! | 24.06.19

1.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

KEÇİÖRENGÜCÜ MERT'İN PEŞİNDE
1. Lig'in yeni ekibi Keçiörengücü, Kırklarelispor'un sol kanatı Mert Sinan Pekesen'e talip oldu. 2020'ye kadar kontratı bulunan 24 yaşındaki oyuncu için teklifini ileten başkent ekibi, beklemeye geçti. Başka takımların da radarında olan Mert için son kararı Kırklarelispor verecek. Geçen sezon 2. Lig'de 32 karşılaşmada attığı 12 golle dikkat çeken gurbetçi oyuncu; Gazişehir, ve Eyüp'te de oynadı.

ORDU'DA ROTA ATABEY ÇİÇEK
Altınordu uzun süredir kadrosuna katmak istediği Atabey Çiçek'te sona yaklaştı. Bonservisi Başakşehir'de bulunan ve geçtiğimiz sezon Ümraniye'de kiralık olarak boy gösteren 23 yaşındaki forvet için görüşmeler sıklaştırıldı. 2022 yılına kadar sözleşmesin bulunan Atabey'in kiralık olarak kadroya katılması bekleniyor. Genç golcü, geçen sezon ligde 32 maçta 5; kupada ise 10 karşılaşmada 3 gol attı.

ALTIPARMAK RAPORU VERDİ
Akhisar'ın yeni teknik adamı , 4 yabancı oyuncunun takımda kalmasını istedi. Sözleşmeleri süren Cocalic, Rotman, Cikalleshi ve Barbosa'nın ayrılmasına onay vermek istemeyen Altıparmak, yerlilerden sözleşmeleri biten Kadir ve Caner'le de yeniden anlaşılmasını talep etti.

BAYDEMİR MANİSA'YA
Teknik direktörlüğe İlker Püren'i getirdiğini açıklayan ve 'dan kaleci Ömer Kahveci, 'dan stoper Mustafa Çakır'la anlaşan 2. Lig ekibi, Menemen'den ayrılan Okan Baydemir'le de prensipte anlaşma sağladı. 29 yaşındaki sol kanat, geçtiğimiz sezon 2. Lig'de oynadığı 35 karşılaşmada 9 gol attı.

HATAY'A IRAKLI MAESTRO
Hatayspor, U-19 'nın kaptanı Ahmed Sartip'le ön anlaşma sağladı. Sağlık kontrollerinden geçmek için Hatay'a gelen 19 yaşındaki oyuncu, on numara pozisyonunun yanı sıra kanatlarda da görev yapabiliyor. Genç yıldız adayıyla 2+1 yıllık resmi sözleşme imzalanacak.

ALTAY'DA BİRLİK ÇAĞRISI
Altay başkanı Özgür Ekmekçioğlu, 'in futboldaki sinerjiyi sürdürmesi gerektiğini belirtti. Ekmekçioğlu, " yolunda sadece taraftar ve camia desteğiyle değil, kentin tüm dinamiklerinin bir araya gelmesiyle hedefe ulaşabilecektir. Tesisleşme hızla hayata geçmeli" diye konuştu.
  1. 25.6.2019
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