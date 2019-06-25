Timsah tek yürek
Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Bursaspor'da başkanlığa seçilen Mesut Mestan ve yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını aldı.
Serkan YETİŞMİŞOĞLU
Bursaspor'un yeni başkanı Mesut Mestan ve yönetimi dün kulüp tesislerinde mazbatasını aldı.
- 25.6.2019
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Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de!
Toplam 1
Yorum
BOREGO Emre belözoğlu ALİ KOÇ un tarihi hatası olacak.. Volkan ve emrenin bu takımda işi yok. Bu ikili feneri antipatik yapıyor.
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan önemli açıklamalar
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SPOR Bizde futbolcu para edince satacaksın Samsunda Cenk,Celil ,Serkan vadı mükemdiler satmadılar neredeyse elde kaldılar 2-3 milyona gittiler
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Mustafa Cengiz: Engelleri yıktık!
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Yorum
BAŞAR VARDIR SİZE HER KONUDA GÜVENİYORUZ SN M. CENGİZ BAŞKANIM. ÜÇLÜ VARSA HER ZAMAN ORADA BAŞARI VARDIR. BU SENE OLDUĞU GİBİ. ŞMPİYON GS
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