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25 Haziran 2019, Salı
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Timsah tek yürek

Timsah tek yürek

Gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek 'da başkanlığa seçilen ve yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını aldı.

Gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek 'da başkanlığa seçilen ve yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını aldı. Bu saatten sonra herkesin Bursaspor için çalışmasını arzu ettiklerini belirten Mestan, "Hesapları kitapları bir kenara bıraktık, var gücümüzle nasıl 'e çıkarız, onun çalışmasını yapmayı arzu ediyoruz. Mevcut olan tüm enerjimizi buna harcayacağız. Bu camia hepimizden önemli. Bursaspor'umuzu layık olduğu Süper Lig'e çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Buna yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Serkan YETİŞMİŞOĞLU

Bursaspor'un yeni başkanı Mesut Mestan ve yönetimi dün kulüp tesislerinde mazbatasını aldı.
  1. 25.6.2019
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