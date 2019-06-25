Çotanak atakta
Giresunspor, Akhisar’ın deneyimli file bekçisi Milan Lukac (33) ve Gazişehir’den ayrılan stoper Ahmet Kesim’i (29) gündemine aldı.
KESİM TEKLİFİ DEĞERLENDİRECEK
Lukac, geçen sezon toplam 14 karşılaşmada forma giymişti. Giresun'un gündemine aldığı diğer isim ise Gazişehir'le sözleşmesi sona eren Ahmet Kesim oldu. Şu sıralarda askerliğini yapan 29 yaşındaki stoperin, Gazişehir'le masaya oturduktan sonra gelen teklifleri değerlendireceği ifade edildi. Takımıyla Süper Lig'e çıkan Ahmet, geçen sezon 27 maçta görev yapmıştı.
- 25.6.2019
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