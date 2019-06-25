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25 Haziran 2019, Salı
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Çotanak atakta

Çotanak atakta

Giresunspor, Akhisar’ın deneyimli file bekçisi (33) ve ’den ayrılan stoper ’i (29) gündemine aldı.

İddialı bir kadro kurmak isteyen Giresunspor, transfer çalışmalarına hız verdi. Yeşil-beyazlıların, Akhisarspor'un file bekçisi ve 'le yollarını ayıran stoper 'le görüşmelere başladığı öğrenildi. Kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki Sırp eldivenin, yeşil- beyazlı ekibe sıcak baktığı belirtilirken; en önemli sorunun bonservis olduğu ifade edildi. Lukac'ın yönetimle görüşerek kolaylık isteyeceği ifade edildi.

KESİM TEKLİFİ DEĞERLENDİRECEK
Lukac, geçen sezon toplam 14 karşılaşmada forma giymişti. 'un gündemine aldığı diğer isim ise Gazişehir'le sözleşmesi sona eren Ahmet Kesim oldu. Şu sıralarda askerliğini yapan 29 yaşındaki stoperin, Gazişehir'le masaya oturduktan sonra gelen teklifleri değerlendireceği ifade edildi. Takımıyla 'e çıkan Ahmet, geçen sezon 27 maçta görev yapmıştı.
  1. 25.6.2019
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