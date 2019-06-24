TFF 1.Lig'de günün özeti! (24.06.19) - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
24 Haziran 2019, Pazartesi
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TFF 1.Lig'de günün özeti! (24.06.19)

TFF 1.Lig'de günün özeti! (24.06.19)

TFF 1.Lig, 2. Lig ve 3. Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik. İşte alt liglerde yaşanan önemli gelişmeler...

HATAYSPOR'A IRAKLI 10 NUMARA
Hatay, U19 'nın kaptanı Ahmed Sartip'i 'ye getirdi. 2000'li futbolcuyla 2+1 yıllığına anlaşan Hatay, sağlık kontrollerinden sonra imzayı atacak. Sartip, hem 10 numara bölgesinde hem de kanatlarda görev yapabiliyor.

DEĞİRMENCİ KALDI
'da sözleşmesi sona eren , "Devam" dedi. 30 yaşındaki kalecinin Yarenler'de kalmaya ikna olduğu ve anlaşmanın yapıldığı öğrenildi. Gökhan'ı listesine alan ekibi Altay ise bu haberden sonra transferden vazgeçti ve kaleci arayışlarına başladı. Altay geçen sezon 31 maçın 10'unda kalesini gole kapattı.

ŞAMPİYONLUK KADROSU KURULACAK
Giresunspor Teknik Direktör Erkan Sözeri, "Kulübün mali yapısı çerçevesinde Giresunspor'u bir üst lig hedefine taşıyacak kadro oluşturmayı arzu ediyoruz" diye konuştu. Takımda 8, dış transferde de 7 isimle anlaşmak istediklerini belirten Sözeri, "Foguinho, Tanase ve Landel'in kalmasını istiyoruz" dedi.

CANER DÖNÜYOR MANU SATIŞTA
'e çok beklemeden dönmek isteyen Akhisarspor, çalışmalara hızlı başladı. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak'ı göreve getiren yeşil-siyahlılar, takımdan ayrılan kaptan Caner Osmanpaşa'yı geri döndürmek için kolları sıvadı. Akigolar, yıldız golcü Elvis Manu ile orta saha Josue'yi ise satış listesine koydu.

MUSTAFA ÇAKIR MANİSA'DA
TFF 2. Lig ekibi Manisa BŞB henüz yeni bula-masa da çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak 'dan kaleci Ömer Kahveci'yi renklerine bağlayan yeşil beyazlılar, forması giyen stoper Mustafa Çakır'la da anlaşma sağladı. 32'lik stoper bu hafta imzayı atacak. Çakır geçen sezon 31 maç yaptı.

  1. 24.6.2019
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