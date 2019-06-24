TFF 1.Lig'de günün özeti! (24.06.19)

HATAYSPOR'A IRAKLI 10 NUMARA

Hatay, Irak U19 Milli Takımı'nın kaptanı Ahmed Sartip'i Türkiye'ye getirdi. 2000'li futbolcuyla 2+1 yıllığına anlaşan Hatay, sağlık kontrollerinden sonra imzayı atacak. Sartip, hem 10 numara bölgesinde hem de kanatlarda görev yapabiliyor.

DEĞİRMENCİ KALDI

Boluspor'da sözleşmesi sona eren Gökhan Değirmenci, "Devam" dedi. 30 yaşındaki kalecinin Yarenler'de kalmaya ikna olduğu ve anlaşmanın yapıldığı öğrenildi. Gökhan'ı listesine alan İzmir ekibi Altay ise bu haberden sonra transferden vazgeçti ve kaleci arayışlarına başladı. Altay geçen sezon 31 maçın 10'unda kalesini gole kapattı.

ŞAMPİYONLUK KADROSU KURULACAK

Giresunspor Teknik Direktör Erkan Sözeri, "Kulübün mali yapısı çerçevesinde Giresunspor'u bir üst lig hedefine taşıyacak kadro oluşturmayı arzu ediyoruz" diye konuştu. Takımda 8, dış transferde de 7 isimle anlaşmak istediklerini belirten Sözeri, "Foguinho, Tanase ve Landel'in kalmasını istiyoruz" dedi.

CANER DÖNÜYOR MANU SATIŞTA

Süper Lig'e çok beklemeden dönmek isteyen Akhisarspor, çalışmalara hızlı başladı. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak'ı göreve getiren yeşil-siyahlılar, takımdan ayrılan kaptan Caner Osmanpaşa'yı geri döndürmek için kolları sıvadı. Akigolar, yıldız golcü Elvis Manu ile orta saha Josue'yi ise satış listesine koydu.

MUSTAFA ÇAKIR MANİSA'DA

TFF 2. Lig ekibi Manisa BŞB henüz yeni teknik direktörünü bula-masa da transfer çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak Şanlıurfa'dan kaleci Ömer Kahveci'yi renklerine bağlayan yeşil beyazlılar, Kastamonu forması giyen stoper Mustafa Çakır'la da anlaşma sağladı. 32'lik stoper bu hafta imzayı atacak. Çakır geçen sezon 31 maç yaptı.