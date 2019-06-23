TFF 1.Lig'de günün özeti! (23.06.19)

VARSA YOKSA DROLE

İddialı bir kadroyla Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen Giresun, Drole için tüm şartları zorluyor. Geçtiğimiz sezonun ardından listesindeki ilk isim olan sol kanatla temaslarını sürdüren Karadeniz ekibi, transferde tüm şartları zorluyor. Antalya ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki Fildişili futbolcuya imza attırmayı hedefleyen yeşil-beyazlılar, kamp çalışmaları öncesi bu transferi bitirmeyi planlıyor. Drole, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 20 maçta oynadı.

HATAY'IN AKLI SÜPER LİG'DE

Süper Lig'in kapısından dönen Hatay, gelecek sezonun planlanması için yoğun bir şekilde çalışıyor. Bordo-beyazlılar, kulübün mali yapısına uygun isimler üzerinde çalışırken, teknik direktör İlpan Palut da gözünü Süper Lig'e dikiyor. Genç hoca, "Bu yıl kıl payı kaçırdık ama gelecek sene çıkacağız" sözünü sarfediyor.

ES-ES'TE YENİ FORMA

Eskişehirspor, gelir sağlamak için formalarda yeni bir uygulamaya gitti. Es-Es, yeni sezon formalarında taraftarların isimleri yazacak. İsimlerinin yazmasını isteyen taraftarlar 3 bin TL ödeyecek.

AKHİSAR'DAN İDDİALI SÖZLER

Akhisarspor'da söz hocanın... Ege ekibinin çiçeği burnunda teknik direktörü Mehmet Altıparmak, "Geride kalan sezonda yaşadığımız travmayı atlatmamız lazım. Akhisarspor 1. Lig'de misafir takım olacak. Layık olduğumuz Süper Lig'e döneceğiz" ifadelerini kullandı.

KARAGÜMRÜK'ÜN YILDIZINA KANCA

Karagümrük'ün genç yıldızına Genoa takımı kanca attı. İtalyan ekibi, 21 yaşındaki stoper Fatih Kurucuk için İstanbul'a geldi. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile görüşecek olan Genoa yetkililerinin bu transferde tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.

BURSA'DA SEÇİM GÜNÜ

Takımın geçtiğimiz sezon küme düşmesinin ardından seçim kararı alan Bursa'da bugün yeni başkan belli olacak. Mevcut başkan Ali Ay'ın aday olmacağı kurula Mesut Mestan tek başkan adayı olarak girerken, seçim saatine kadar yeni isimlerin açıklanabileceği belirtildi. 15 Haziran'da çoğunluk sağlanamadığı için bugün ertelenen seçim Belediye Stadı'nda yapılacak.

YAZICI'DA SON DAKİKA

Bursaspor'a tarihindeki ilk şampiyonluğu yaşatan merhum başkan İbrahim Yazıcı'nın kardeşi Hayri Yazıcı'nın da başkan adayı olacağı iddia edilmişti. Tek aday olarak seçime girme şartı koşan Yazıcı'nın, listesindeki isimlerden taahhüt ettikleri desteği vermeleri halinde kurula katılacağı öğrenildi. Hayri Yazıcı'nın seçim günü de adaylığını açıklama hakkı bulunuyor.

MENEMENSPOR'DA GÜNDEM CENK

Spor Toto 1. Lig'in yeni takımlarından Menemenspor'da hareketli günler yaşanıyor. Teknik direktör Ramazan Kurşunlu'ya imza attıran sarı-lacivertliler, transferde de düğmeye bastı. Menemenspor, Afyonspor'un stoperi Cenk Güvenç'i kadrosuna katmayı hedefliyor.

ADANA DEMİR'İN UMUT AŞKI!

Geçtiğimiz sezon Süper Lig hedefine ulaşamayan Adana Demirspor, transferde bu kez nokta atışı yapmayı hedefliyor. Adana Demir, Kayseri ile sözleşmesi sona eren Umut Bulut'tan vazgeçmiyor. 36 yaşındaki golcünün kısa süre içinde imza atması bekleniyor.