TFF 1.Lig'de günün özeti! (23.06.19) - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
23 Haziran 2019, Pazar
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TFF 1.Lig'de günün özeti! (23.06.19)

TFF 1.Lig'de günün özeti! (23.06.19)

TFF 1.Lig, 2. Lig ve 3. Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik. İşte alt liglerde yaşanan önemli gelişmeler...

VARSA YOKSA DROLE
İddialı bir kadroyla 'e çıkmayı hedefleyen Giresun, Drole için tüm şartları zorluyor. Geçtiğimiz sezonun ardından listesindeki ilk isim olan sol kanatla temaslarını sürdüren Karadeniz ekibi, transferde tüm şartları zorluyor. Antalya ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki Fildişili futbolcuya imza attırmayı hedefleyen yeşil-beyazlılar, kamp çalışmaları öncesi bu transferi bitirmeyi planlıyor. Drole, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 20 maçta oynadı.

HATAY'IN AKLI SÜPER LİG'DE
Süper Lig'in kapısından dönen Hatay, gelecek sezonun planlanması için yoğun bir şekilde çalışıyor. Bordo-beyazlılar, kulübün mali yapısına uygun isimler üzerinde çalışırken, İlpan Palut da gözünü Süper Lig'e dikiyor. Genç hoca, "Bu yıl kıl payı kaçırdık ama gelecek sene çıkacağız" sözünü sarfediyor.

ES-ES'TE YENİ FORMA
Eskişehirspor, gelir sağlamak için formalarda yeni bir uygulamaya gitti. Es-Es, yeni sezon formalarında taraftarların isimleri yazacak. İsimlerinin yazmasını isteyen taraftarlar 3 bin TL ödeyecek.

AKHİSAR'DAN İDDİALI SÖZLER
Akhisarspor'da söz hocanın... Ege ekibinin çiçeği burnunda teknik direktörü , "Geride kalan sezonda yaşadığımız travmayı atlatmamız lazım. Akhisarspor 1. Lig'de misafir takım olacak. Layık olduğumuz Süper Lig'e döneceğiz" ifadelerini kullandı.

KARAGÜMRÜK'ÜN YILDIZINA KANCA
Karagümrük'ün genç yıldızına Genoa takımı kanca attı. İtalyan ekibi, 21 yaşındaki stoper Fatih Kurucuk için İstanbul'a geldi. Karagümrük Başkanı ile görüşecek olan Genoa yetkililerinin bu transferde tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.

BURSA'DA SEÇİM GÜNÜ
Takımın geçtiğimiz sezon küme düşmesinin ardından kararı alan 'da bugün yeni başkan belli olacak. Mevcut başkan Ali Ay'ın aday olmacağı kurula tek başkan adayı olarak girerken, seçim saatine kadar yeni isimlerin açıklanabileceği belirtildi. 15 Haziran'da çoğunluk sağlanamadığı için bugün ertelenen seçim Belediye Stadı'nda yapılacak.

YAZICI'DA SON DAKİKA
Bursaspor'a tarihindeki ilk şampiyonluğu yaşatan merhum başkan 'nın kardeşi 'nın da başkan adayı olacağı iddia edilmişti. Tek aday olarak seçime girme şartı koşan Yazıcı'nın, listesindeki isimlerden taahhüt ettikleri desteği vermeleri halinde kurula katılacağı öğrenildi. Hayri Yazıcı'nın seçim günü de adaylığını açıklama hakkı bulunuyor.

MENEMENSPOR'DA GÜNDEM CENK
1. Lig'in yeni takımlarından Menemenspor'da hareketli günler yaşanıyor. Teknik direktör Ramazan Kurşunlu'ya imza attıran sarı-lacivertliler, transferde de düğmeye bastı. Menemenspor, Afyonspor'un stoperi 'i kadrosuna katmayı hedefliyor.

ADANA DEMİR'İN UMUT AŞKI!
Geçtiğimiz sezon Süper Lig hedefine ulaşamayan Demirspor, transferde bu kez nokta atışı yapmayı hedefliyor. , ile sözleşmesi sona eren 'tan vazgeçmiyor. 36 yaşındaki golcünün kısa süre içinde imza atması bekleniyor.

  1. 23.6.2019
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