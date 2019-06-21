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21 Haziran 2019, Cuma
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Erzurumspor'da dönemi

Erzurumspor'da Muzaffer Bilazer dönemi

Erzurumspor yeni teknik patronunu buldu. Mavi-beyazlı kulüp, ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı.

1. Lig'e düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ile sözleşme imzaladı.

Muzaffer Bilazer, kulüp tesislerinde düzenlenen törende, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş, törende yaptığı konuşmada, Ramazan Bayramı sonrası yönetim kurulu üyeleriyle 'da yaptıkları 2 günlük kampta takımın başına getirecekleri teknik direktör konusunda fikir birliğine vardıklarını belirtti.

Çok iyi tanıdıkları, aileden biri olan Bilazer'in takımı da iyi bildiğini dile getiren Üneş, " içerisindeki kazanımları, Erzurumspor formasını geçmişte layıkıyla terletmesi, takımın ilk defa 'e çıktığı süreçte ciddi anlamda emek vermesi, bizlere olan inancını bir araya getirerek Muzaffer hocamızda karar kıldık. İnşallah futbolculuğu döneminde yaşadığı başarıyı hem kendi yaşar hem de bize yaşatır." ifadelerini kullandı.

Bilazer de kendisini bu göreve layık gören kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Çok büyük bir sorumluluk aldığına işaret eden Bilazer, şöyle konuştu:

"Erzurumspor'un teknik direktörlük koltuğunun ne kadar değerli olduğunu çok iyi bilen bir insan olarak bu emanet için hayatımın en önemli imzasını atıyorum. Şimdiye kadar attığım imzalar içindeki en özel imza, bugün Erzurumspor'a attığım imza. 1997 ve 2000 yıllarında Erzurumspor'da görev yaptım. O süreçte şampiyonluk yaşadık. Sonraki süreçte Erzurumspor, hayatımın önemli bir parçası oldu. Bundan sonraki süreçte yönetim, taraftar ve basınıyla hep bir arada, birlikte hareket ederek çok iyi işlere imza atacağımıza inanıyorum. Bu şehre yeniden hizmet edeceğim için çok mutluyum."

  1. 21.06.2019
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