Alt liglerin özeti (20.06.19)

AKİGOLAR'DA İMZALAR ATILDI



Akhisarspor'da dün gerçekleştirilen olağan genel kurulda güven tazeleyen Başkan Hüseyin Eryüksel, daha önce anlaşma sağladığı Mehmet Altıparmak'la imzaları attı. Kendisini 1+1 yıllığına yeşil-siyahlı renklere bağlayan 52 yaşındaki teknik adamın sezon sonunda aktif futbol kariyerini noktalayan Mert Nobre de yer aldı.



DOĞANTEZ UŞAK'TA

TFF 2. Lig ekibi Uşakspor, Mehmet Yozgatlı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu Tolga Doğantez'e emanet edecek. Hacettepe, Aydın, Buca gibi takımları çalıştıran 44 yaşındaki hocanın kısa süre içinde imza atması bekleniyor.



ALTINORDU'DA SEFA VEDA ETTİ



Altınordu'da sözleşmesi sona eren sağ kanat Sefa Yılmaz, kırmızı-lacivertli kulüple vedalaştı. 29 yaşındaki oyuncunun G.Birliği ile temasta olduğu öğrenildi. Sefa, geçtiğimiz sezon İzmir temsilcisinde 29 maçta 5 golle oynadı. Tecrübeli isim daha önce Trabzon, Kayseri, Bolu Gaziantep ve Alanya formaları da giydi.



TİMSAH'TA HAREKETLİ GÜNLER

Pazar günü yeni başkanını seçecek Bursaspor'lu oyunculara teklif yağıyor. Lecce'nin talip olduğu Ertuğrul Ersoy için görüşmeler sürerken; başarılı eldiven Okan Kocuk'la Malatyaspor'un ilgilendiği öğrenildi. Diğer genç kaleci Muhammed Şengezer'in ise Fransa 2. Lig ekibi Le Havre'nin radarında olduğu bildirildi. Öte yandan geçen sezon kiralık oynayan Başakşehir'li Chedjou, takımda kalmak için haber gönderdi.



GÖRGEÇ YUVADA

TFF 3. Lig ekibi Kızılcabölükspor'da teknik direktörlük görevine Serkan Görgeç getirildi. Sarı-kırmızılı kulüpte daha önce antrenörlük görevi de yürüten 43 yaşındaki çalıştırıcı, yuvasına döndüğü için mutlu olduğunu ifade etti.



HİMMET GELİYOR

Karagümrük, Denizlispor'lu Muhammed Himmet Ertük'ü bitiriyor... 25 yaşındaki oyuncunun, bonservisini alarak İstanbul ekibine geleceği öğrenildi. Sağ bek ve sağ kanatta görev yapan Himmet, geçen sezon 16 maçta oynadı.



MENEMEN'DE KURŞUNLU DÖNEMİ

Menemen Belediye, teknik direktörlüğe Ramazan Kurşunlu'yu getirdi. 1+1 yıllık sözleşme imzalayan 38 yaşındaki çalıştırıcı, geçen sezon Bandırma'da görev yapmıştı. Öte yandan mahkemenin tedbir kararının kaldırmasının ardından Başkan Tahir Şahin, istifa ettiğini ve onursal başkan olarak devam edeceğini açıkladı.





KARAGÜMRÜK'TE KALEYE TAKVİYE

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Hollanda 1. Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Fortuna Sittard'dan Aykut Özer'i transfer etti. 26 yaşındaki kaleciyle sözleşme imzalayan kırmızısiyahlılar, Denizlisporlu Muhammed Himmet Ertürk'ü bitirmek üzere.