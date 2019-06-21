Şimşekler operasyonda
Samsunspor, transferde atağa kalktı. Altınordu'dan ayrılması beklenen 31 yaşındaki forvet Mirkan Aydın'la söz kesen kırmızı-beyazlılar bu kez savunma hattına takviye yapıyor.
Kırmızı-beyazlılar, Menemen Belediyespor'la 1. Lig'e çıkma başarısı gösteren ve sözleşmesi sona eren 24 yaşındaki stoper Veli Çetin ve Keçiörengücü'nün 27 yaşındaki sol beki Gökhan Meral'e teklifini ilettti. İki oyuncun da Samsunspor'a sıcak baktığı bildirilirken; önümüzdeki günlerde bu transferlerin resmileşeceği öğrenildi.
- 21.6.2019
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Abdülkadir Ömür zirvede
Toplam 1
Yorum
erkan iki gündür 200 den fazla oy gönderdim. ancak aynı bilgisayardan bieden fazla oy gönderimini kabul ediyor mu emin değilim inşallah boşa gitme
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Süper bir yetenek
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Mutlaka alınması gereken bir futbolcu
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