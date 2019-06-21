Şimşekler operasyonda

Kırmızı-beyazlılar, Menemen Belediyespor'la 1. Lig'e çıkma başarısı gösteren ve sözleşmesi sona eren 24 yaşındaki stoper Veli Çetin ve Keçiörengücü'nün 27 yaşındaki sol beki Gökhan Meral'e teklifini ilettti. İki oyuncun da Samsunspor'a sıcak baktığı bildirilirken; önümüzdeki günlerde bu transferlerin resmileşeceği öğrenildi.