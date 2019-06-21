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21 Haziran 2019, Cuma
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Şimşekler operasyonda

Şimşekler operasyonda

, transferde atağa kalktı. Altınordu'dan ayrılması beklenen 31 yaşındaki forvet 'la söz kesen kırmızı-beyazlılar bu kez savunma hattına takviye yapıyor.

Kırmızı-beyazlılar, 'la 1. Lig'e çıkma başarısı gösteren ve sözleşmesi sona eren 24 yaşındaki stoper Veli Çetin ve Keçiörengücü'nün 27 yaşındaki sol beki Gökhan Meral'e teklifini ilettti. İki oyuncun da 'a sıcak baktığı bildirilirken; önümüzdeki günlerde bu transferlerin resmileşeceği öğrenildi.

  1. 21.6.2019
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