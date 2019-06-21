Çotanak'ta bombalar yolda!

43 yıllık Süper Lig hasretine son vermek isteyen yeşil-beyazlılar, hücum hattı için önemli iki ismi gündemine aldı. Çotanak, Denizlispor'un Süper Lig'e çıkmasında önemli rol oynayan sol kanat Burak Çalık ve Gazişehir'in on numarası Kerim Avcı'yla temas kurdu. İki oyuncunun da Giresun'a sıcak baktığı belirtilirken; bonservis probleminin aşılmasının beklendiği vurgulandı. 30 yaşındaki Burak, geçtiğimiz sezon Denizli'de 33 karşılaşmaya çıkarken; 10 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Gazişehir'la playoff'tan Süper Lig'e çıkan 29 yaşındaki Kerim ise 27 maçta 6 gol, 4 asistle oynadı.