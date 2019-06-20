TFF 1.Lig'de günün özeti! | 20.06.19

SPONSORA BAĞLI

Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, yeni sezon ve transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu. Çarıkçı, "İyi bir hoca aldığımız zaman iyi takım kurmamız lazım. İyi bir sponsor bulursak iyi bir teknik heyet alacağız. Ona göre de transfer yapacağız" dedi.

HATİPOĞLU ÇIKMAZI

Altınordu ile kontratı biten stoper Hasan Hatipoğlu, eski takımı Samsun'la anlaştığını duyurdu. Ancak Samsun cephesinden farklı bir açıklama geldi. Genel Menajer Mustafa Aztopal, 2 milyon 450 Bin TL'ye Hatipoğlu'nu transfer edecekleri iddialarını yalanladı.

MENEMEN'DE ŞAHİN, BAŞKAN

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Menemen'in 25 Mayıs'taki kongresi için konulan ihtiyati tedbir kararı kaldırıldı. Başkan seçilen Tahir Şahin, görevine devam edecek. Şahin, daha önce anlaştıkları Teknik Direktör Abdullah Ercan'ın ise istifa ettiğini duyurdu.

BARIŞ, YENİLEDİ

Spor Toto 1. Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük, 32 yaşındaki orta saha Barış Özbek ile sözleşme yeniledi. Tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon kırmızı-siyahlıların 1. Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi olurken, oynadığı 16 maçta 1 gol kaydetti.

BAL İÇİN SON TARİH 19 TEMMUZ

TFF, Bölgesel Amatör Lig'e katılma hakkı bulunan kulüplerin, katılım belgelerini en geç 19 Temmuz'a kadar göndermeleri gerektiğini açıkladı.

UŞAK, DOĞANTEZ'E EMANET

TFF 2. Lig ekibi Uşakspor'da Mehmet Yozgatlı ile yollar ayrıldı ve Tolga Doğantez göreve getirildi. Yozgatlı, Alanya'da Erol Bulut'un yardımcısı olacak.

UŞAK'TA DOĞANTEZ DÖNEMİ

TFF 2. Lig takımı Utaş Uşakspor, teknik direktörlük görevi için Tolga Doğantez ile anlaşmaya vardı. Beşiktaşlı eski futbolcu, geçtiğimiz sezon TFF 3. Lig'de çalıştırdığı Bucaspor'dan ikinci devrede ayrılmıştı.

KEÇİÖREN'E GURBETÇİ GOLCÜ

1. Lig'in yenisi Keçiörengücü, geçen sezon aynı grupta yer aldıkları Beyaz Grup'taki Bodrumspor'dan Cem Ekinci ile prensipte anlaştı. Kontratı biten 29 yaşındaki gurbetçi golcü, 38 maçta 16 kez ağları sarstı.

BAL-KES'TE AYRILIK

Giray Bulak, Balıkesirspor'dan ayrılık kararı aldı. Bulak, "Balıkesir'le 1 yıl daha sözleşmem var. Fakat gelecek sezon devam etmeyeceğim. Şu andaki mevcut yönetim değil fakat daha önceki yönetimler ve yerel belediyelerden de yeterli desteği göremedik" dedi.

BURSASPOR DENETLENİYOR

Bursaspor Başkanı Ali Ay, 23 Haziran'daki kongre öncesi görevde bulundukları dönemi bağımsız denetleme şirketine denetletiyor. Son 1 yıldaki faaliyetlerin incelenmesi için İstanbul'dan çağrılan denetleme firması Özlüce Tesisleri'nde çalışmalara başladı.

TURGUTLU'DA AYRILIK

TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor'da Teknik Direktör Ahmet Duman'la yollar ayrıldı. Geçen sezon Turgutlu'yla 27 karşılaşmaya çıkan Duman, 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde etti. Ege ekibinin en kısa zamanda yeni hocasını belirlemesi bekleniyor.

SÖZERİ'DEN ŞARTLI 'EVET'

Başkanlığa Sacit Ali Eren'in seçildiği Giresunspor'u son 4 haftada ligde tutmayı başaran teknik direktör Erkan Sözeri, şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurulursa Çotanak'ta kalacağını söyledi.