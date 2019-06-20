TFF 1.Lig'de günün özeti! | 20.06.19 - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
20 Haziran 2019, Perşembe
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1.Lig'de günün özeti! | 20.06.19

TFF 1.Lig'de günün özeti! | 20.06.19

1.Lig, 2. Lig ve 3. Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik. İşte alt liglerde yaşanan gelişmeler...

SPONSORA BAĞLI
Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, yeni sezon ve çalışmalarıyla ilgili konuştu. Çarıkçı, "İyi bir hoca aldığımız zaman iyi takım kurmamız lazım. İyi bir sponsor bulursak iyi bir teknik heyet alacağız. Ona göre de transfer yapacağız" dedi.

HATİPOĞLU ÇIKMAZI
Altınordu ile kontratı biten stoper Hasan Hatipoğlu, eski takımı 'la anlaştığını duyurdu. Ancak Samsun cephesinden farklı bir açıklama geldi. Genel Menajer Mustafa Aztopal, 2 milyon 450 Bin TL'ye Hatipoğlu'nu transfer edecekleri iddialarını yalanladı.

MENEMEN'DE ŞAHİN, BAŞKAN
1. Lig'in yeni ekiplerinden Menemen'in 25 Mayıs'taki kongresi için konulan ihtiyati tedbir kararı kaldırıldı. Başkan seçilen Tahir Şahin, görevine devam edecek. Şahin, daha önce anlaştıkları Abdullah Ercan'ın ise istifa ettiğini duyurdu.

BARIŞ, YENİLEDİ
Spor Toto 1. Lig'in yeni takımlarından , 32 yaşındaki orta saha Barış Özbek ile sözleşme yeniledi. Tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon kırmızı-siyahlıların 1. Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi olurken, oynadığı 16 maçta 1 gol kaydetti.

BAL İÇİN SON TARİH 19 TEMMUZ
, 'e katılma hakkı bulunan kulüplerin, katılım belgelerini en geç 19 Temmuz'a kadar göndermeleri gerektiğini açıkladı.

UŞAK, DOĞANTEZ'E EMANET
TFF 2. Lig ekibi Uşakspor'da Mehmet Yozgatlı ile yollar ayrıldı ve göreve getirildi. Yozgatlı, Alanya'da Erol Bulut'un yardımcısı olacak.

UŞAK'TA DOĞANTEZ DÖNEMİ
TFF 2. Lig takımı Utaş Uşakspor, teknik direktörlük görevi için Tolga Doğantez ile anlaşmaya vardı. Beşiktaşlı eski futbolcu, geçtiğimiz sezon TFF 3. Lig'de çalıştırdığı Bucaspor'dan ikinci devrede ayrılmıştı.

KEÇİÖREN'E GURBETÇİ GOLCÜ
1. Lig'in yenisi Keçiörengücü, geçen sezon aynı grupta yer aldıkları 'taki Bodrumspor'dan Cem Ekinci ile prensipte anlaştı. Kontratı biten 29 yaşındaki gurbetçi golcü, 38 maçta 16 kez ağları sarstı.

BAL-KES'TE AYRILIK
Giray Bulak, Balıkesirspor'dan ayrılık kararı aldı. Bulak, "'le 1 yıl daha sözleşmem var. Fakat gelecek sezon devam etmeyeceğim. Şu andaki mevcut yönetim değil fakat daha önceki yönetimler ve yerel belediyelerden de yeterli desteği göremedik" dedi.

BURSASPOR DENETLENİYOR
Bursaspor Başkanı Ali Ay, 23 Haziran'daki kongre öncesi görevde bulundukları dönemi bağımsız denetleme şirketine denetletiyor. Son 1 yıldaki faaliyetlerin incelenmesi için İstanbul'dan çağrılan denetleme firması 'nde çalışmalara başladı.

TURGUTLU'DA AYRILIK
TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor'da Teknik Direktör Ahmet Duman'la yollar ayrıldı. Geçen sezon Turgutlu'yla 27 karşılaşmaya çıkan Duman, 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde etti. Ege ekibinin en kısa zamanda yeni hocasını belirlemesi bekleniyor.

SÖZERİ'DEN ŞARTLI 'EVET'
Başkanlığa Sacit Ali Eren'in seçildiği Giresunspor'u son 4 haftada ligde tutmayı başaran teknik direktör , şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurulursa Çotanak'ta kalacağını söyledi.

  1. 20.6.2019
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