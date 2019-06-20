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20 Haziran 2019, Perşembe
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Dadaş Pote

Dadaş Pote

Alt liglerde de transfer hareketliliği sürüyor. ’den düşen Erzurumspor’un ’la yollarını ayıran gol makinesi ’yle imza aşamasına geldiği öğrenildi.

Süper Lig'e vakit kaybetmeden tekrar geri dönmek isteyen Erzurumspor, iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Teknik direktörlük görevine Muzaffer Bilazer'i getiren Dadaş'ın, 'dan ayrılan Beninli yıldız golcü ile imza aşamasına geldiği öğrenildi.

3 SEZONDA 63 GOL ATTI
Geçen sezon 1. Lig'de fileleri 16 kez havalandıran 34 yaşındaki santrfor, 2015-16'da kariyerine başladığı Demirspor'da ilk sezonunu 23 golle tamamladı. Ertesi sezon 24 kez ağları sarsan tecrübeli futbolcu, iki gol krallığı yaşadı ve 3 sezonda 63 golün altına imza atmayı başardı.

  1. 20.6.2019
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