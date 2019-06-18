Gençlerbirliği Mustafa Kaplan ile anlaştı
Spor Toto Süper Lig kulüplerinden Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan oldu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Murat Cavcav, daha öncede kırmızı-siyahlı takımda görev alan teknik direktör Mustafa Kaplan ile yönetim kurulu adına görüşme gerçekleştirdi.
Spor Toto Süper Lig kulüplerinden Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan oldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Murat Cavcav, daha öncede kırmızı-siyahlı takımda görev alan teknik direktör Mustafa Kaplan ile yönetim kurulu adına görüşme gerçekleştirdi.
Bir yıllığına anlaşmaya varılan Kaplan için 20 Haziran Perşembe günü saat 11.00'de Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde imza töreni düzenleneceği belirtildi.
Açıklamada, "Mustafa Kaplan ve ekibine 'Hoş geldiniz' diyor ve anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
- 18.06.2019
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22.yy Abilik sacmaligi sadece fenere mahsus .kulübede Darülaceze oldu.
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halo bu kulüpte imzalar kalplere atılır..pooaaahhhh..
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Ahmet Ağaoğlu: Artık deniz bitti
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arif mevcut kadroyu tutarsan transfer yapmana gerek yok, onazi de iyileşince tamamdır Trabzon şampiyonluğun en büyük adayı olur
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