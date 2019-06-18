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18 Haziran 2019, Salı
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ile anlaştı

Gençlerbirliği Mustafa Kaplan ile anlaştı

kulüplerinden 'nin yeni teknik direktörü oldu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan , daha öncede kırmızı-siyahlı takımda görev alan Mustafa Kaplan ile yönetim kurulu adına görüşme gerçekleştirdi.

kulüplerinden 'nin yeni teknik direktörü oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan , daha öncede kırmızı-siyahlı takımda görev alan Mustafa Kaplan ile yönetim kurulu adına görüşme gerçekleştirdi.

Bir yıllığına anlaşmaya varılan Kaplan için 20 Haziran Perşembe günü saat 11.00'de Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde imza töreni düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, "Mustafa Kaplan ve ekibine 'Hoş geldiniz' diyor ve anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

  1. 18.06.2019
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