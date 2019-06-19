Son gözde Kehinde
Gelecek sezon Süper Lig yolunda iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdüren Adana Demirspor, Pote'nin yerine aradığı golcüyü Denizli'de buldu. Pote’yle yollarını ayıran mavi-lacivertliler, Denizlispor’un 25 yaşındaki Nijeryalı forvetini kadrosuna katmak için harekete geçiyor...
Mavi-lacivertliler, Nijeryalı forvet Lanre Kehinde'yi gündemine aldı. Teknik direktör Ümit Özat'ın 25 yaşındaki oyuncuyla ilgili olumlu rapor sunduğu ve Başkan Murat Sancak'ın kısa süre içerisinde Denizlispor yönetimiyle temasa geçeceği öğrenildi.
Yeşil-siyahlı takımda 1 yıllık sözleşmesi bulunan Kehinde için ilk etapta kiralama opsiyonunun masaya yatırılacağı ifade edildi. Türkiye kariyerine 2017'de Elazığspor'da başlayan başarılı santrfor, 16 maçta attığı 8 golün ardından Ankaragücü'ne transfer oldu. Sarı-lacivertli ekipte, 'nöbetçi golcü' görevini yürüten ve 36 maçta 9 kez ağları sarsan Kehinde, Süper Lig'e çıkma başarısı göstermişti. Başarılı oyuncu, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Denizlispor'da 15 maçta attığı 10 golle şampiyonluğa büyük katkı sağladı.
SERCAN DA TAMAM
Hücum hattına bir takviye daha yapmak isteyen mavi-lacivertliler, Sercan Yıldırım'la da söz kesti. Son olarak Giresunspor kadrosunda bulunan ve 2 yıldır futbol oynamayan 29 yaşındaki oyuncunun kampa katılacağı bildirildi. Teknik direktör Ümit Özat'ın, Sercan'ın durumunu değerlendireği ve beğenilirse maçbaşı üzerinden bir anlaşma yapılacağı kaydedildi.
- 19.6.2019
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22.yy Abilik sacmaligi sadece fenere mahsus .kulübede Darülaceze oldu.
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halo bu kulüpte imzalar kalplere atılır..pooaaahhhh..
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Ahmet Ağaoğlu: Artık deniz bitti
Toplam 1
Yorum
arif mevcut kadroyu tutarsan transfer yapmana gerek yok, onazi de iyileşince tamamdır Trabzon şampiyonluğun en büyük adayı olur
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