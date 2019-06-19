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19 Haziran 2019, Çarşamba
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Son gözde Kehinde

Son gözde Kehinde

Gelecek sezon yolunda iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren , 'nin yerine aradığı golcüyü 'de buldu. Pote’yle yollarını ayıran mavi-lacivertliler, ’un 25 yaşındaki Nijeryalı forvetini kadrosuna katmak için harekete geçiyor...

Mavi-lacivertliler, Nijeryalı forvet Lanre Kehinde'yi gündemine aldı. 'ın 25 yaşındaki oyuncuyla ilgili olumlu rapor sunduğu ve Başkan Murat Sancak'ın kısa süre içerisinde yönetimiyle temasa geçeceği öğrenildi.
Yeşil-siyahlı takımda 1 yıllık sözleşmesi bulunan Kehinde için ilk etapta kiralama opsiyonunun masaya yatırılacağı ifade edildi. kariyerine 2017'de 'da başlayan başarılı santrfor, 16 maçta attığı 8 golün ardından Ankaragücü'ne oldu. Sarı-lacivertli ekipte, 'nöbetçi golcü' görevini yürüten ve 36 maçta 9 kez ağları sarsan Kehinde, 'e çıkma başarısı göstermişti. Başarılı oyuncu, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Denizlispor'da 15 maçta attığı 10 golle şampiyonluğa büyük katkı sağladı.

SERCAN DA TAMAM
Hücum hattına bir takviye daha yapmak isteyen mavi-lacivertliler, 'la da söz kesti. Son olarak Giresunspor kadrosunda bulunan ve 2 yıldır futbol oynamayan 29 yaşındaki oyuncunun kampa katılacağı bildirildi. Teknik direktör Ümit Özat'ın, Sercan'ın durumunu değerlendireği ve beğenilirse maçbaşı üzerinden bir anlaşma yapılacağı kaydedildi.


  1. 19.6.2019
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