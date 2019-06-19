Son gözde Kehinde

Mavi-lacivertliler, Nijeryalı forvet Lanre Kehinde'yi gündemine aldı. Teknik direktör Ümit Özat'ın 25 yaşındaki oyuncuyla ilgili olumlu rapor sunduğu ve Başkan Murat Sancak'ın kısa süre içerisinde Denizlispor yönetimiyle temasa geçeceği öğrenildi.

Yeşil-siyahlı takımda 1 yıllık sözleşmesi bulunan Kehinde için ilk etapta kiralama opsiyonunun masaya yatırılacağı ifade edildi. Türkiye kariyerine 2017'de Elazığspor'da başlayan başarılı santrfor, 16 maçta attığı 8 golün ardından Ankaragücü'ne transfer oldu. Sarı-lacivertli ekipte, 'nöbetçi golcü' görevini yürüten ve 36 maçta 9 kez ağları sarsan Kehinde, Süper Lig'e çıkma başarısı göstermişti. Başarılı oyuncu, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Denizlispor'da 15 maçta attığı 10 golle şampiyonluğa büyük katkı sağladı.



SERCAN DA TAMAM

Hücum hattına bir takviye daha yapmak isteyen mavi-lacivertliler, Sercan Yıldırım'la da söz kesti. Son olarak Giresunspor kadrosunda bulunan ve 2 yıldır futbol oynamayan 29 yaşındaki oyuncunun kampa katılacağı bildirildi. Teknik direktör Ümit Özat'ın, Sercan'ın durumunu değerlendireği ve beğenilirse maçbaşı üzerinden bir anlaşma yapılacağı kaydedildi.



