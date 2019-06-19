Mirkan harekatı
İrfan Buz'la yeniden yapılanmaya giden Samsunspor, Mirkan Aydın'ı gündemine aldı. Samsunspor’un, geçtiğimiz sezon da gündeme gelen Hatayspor’un 30 yaşındaki gurbetçi forveti Mirkan’la yeniden temas kuracağı ifade edildi.
Geçen sezonun devre arasında da görüşme gerçekleştirilen 30 yaşındaki forvetle temasa geçileceği öğrenildi. Hatayspor'la sözleşmesi sona eren tecrübeli oyuncunun, kulübüyle anlaşma sağlamaması halinde Samsunspor'a sıcak baktığı ifade edildi. Almanya doğumlu olan gurbetçi golcü, geçtiğimiz sezon 25 karşılaşmada 18 kez ağları sarstı.
İLK KEZ ESKİŞEHİR'DE OYNADI
Yönetime sunduğu raporda birçok oyuncunun takımdan gönderilmesini talep eden İrfan Buz'un, forvet transferinde Mirkan'ı ilk sıraya yazdığı öğrenildi. Başkan İsmail Uyanık ve kurmaylarının en kısa sürede teklifini iletmesi bekleniyor. Türkiye kariyerine 2014'te Eskişehir'le adım atan deneyimli golcü, Göztepe ve Altınordu formaları da giydi. Ayrıca İsveç'te Dalkurd, Almanya'da Münster ile Bochum, Suudi Arabistan'da Al-Medina'da oynadı.
- 19.6.2019
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Toplam 2
Yorum
22.yy Abilik sacmaligi sadece fenere mahsus .kulübede Darülaceze oldu.
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Toplam 1
Yorum
halo bu kulüpte imzalar kalplere atılır..pooaaahhhh..
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Ahmet Ağaoğlu: Artık deniz bitti
Toplam 1
Yorum
arif mevcut kadroyu tutarsan transfer yapmana gerek yok, onazi de iyileşince tamamdır Trabzon şampiyonluğun en büyük adayı olur
Mirkan harekatı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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