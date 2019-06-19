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19 Haziran 2019, Çarşamba
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Mirkan harekatı

Mirkan harekatı

'la yeniden yapılanmaya giden , 'ı gündemine aldı. Samsunspor’un, geçtiğimiz sezon da gündeme gelen ’un 30 yaşındaki gurbetçi forveti Mirkan’la yeniden temas kuracağı ifade edildi.

Geçen sezonun devre arasında da görüşme gerçekleştirilen 30 yaşındaki forvetle temasa geçileceği öğrenildi. 'la sözleşmesi sona eren tecrübeli oyuncunun, kulübüyle anlaşma sağlamaması halinde 'a sıcak baktığı ifade edildi. doğumlu olan gurbetçi golcü, geçtiğimiz sezon 25 karşılaşmada 18 kez ağları sarstı.

İLK KEZ ESKİŞEHİR'DE OYNADI
Yönetime sunduğu raporda birçok oyuncunun takımdan gönderilmesini talep eden 'un, forvet transferinde Mirkan'ı ilk sıraya yazdığı öğrenildi. Başkan İsmail Uyanık ve kurmaylarının en kısa sürede teklifini iletmesi bekleniyor. kariyerine 2014'te Eskişehir'le adım atan deneyimli golcü, ve Altınordu formaları da giydi. Ayrıca 'te Dalkurd, Almanya'da Münster ile Bochum, 'da Al-Medina'da oynadı.

  1. 19.6.2019
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