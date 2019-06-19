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19 Haziran 2019, Çarşamba
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Paluli dönüyor

Paluli dönüyor

Yeniden? 'de mücadele etmek isteyen BB , transfer çalışmalarına hız veriyor. Erzurumspor, Hatay ile sözleşmesi sona eren eski oyuncusu ’ye (24) imza attırmak istiyor.

Takımı Muzaffer Bilazer'e emanet eden mavi-beyazlılar, eski oyuncusu 'yi kadrosuna katmak istiyor. Dadaş'ın, Hatayspor'la sözleşmesi sona eren ve birçok takımdan teklif alan 24 yaşındaki sağ bekle temas kuracağı öğrenildi. Dadaş'ta 2015- 16'da 3. Lig ve 2016-17'de 2. Lig şampiyonluğu yaşayan başarılı savunmacının, Hatayspor'la anlaşamaması halinde teklifleri değerlendireceği bildirildi.

  1. 19.6.2019
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