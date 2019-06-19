Paluli dönüyor

Takımı Muzaffer Bilazer'e emanet eden mavi-beyazlılar, eski oyuncusu Murat Paluli'yi kadrosuna katmak istiyor. Dadaş'ın, Hatayspor'la sözleşmesi sona eren ve birçok takımdan teklif alan 24 yaşındaki sağ bekle temas kuracağı öğrenildi. Dadaş'ta 2015- 16'da 3. Lig ve 2016-17'de 2. Lig şampiyonluğu yaşayan başarılı savunmacının, Hatayspor'la anlaşamaması halinde teklifleri değerlendireceği bildirildi.