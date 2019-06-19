Paluli dönüyor
Yeniden? Süper Lig'de mücadele etmek isteyen BB Erzurum, transfer çalışmalarına hız veriyor. Erzurumspor, Hatay ile sözleşmesi sona eren eski oyuncusu Murat Paluli’ye (24) imza attırmak istiyor.
Takımı Muzaffer Bilazer'e emanet eden mavi-beyazlılar, eski oyuncusu Murat Paluli'yi kadrosuna katmak istiyor. Dadaş'ın, Hatayspor'la sözleşmesi sona eren ve birçok takımdan teklif alan 24 yaşındaki sağ bekle temas kuracağı öğrenildi. Dadaş'ta 2015- 16'da 3. Lig ve 2016-17'de 2. Lig şampiyonluğu yaşayan başarılı savunmacının, Hatayspor'la anlaşamaması halinde teklifleri değerlendireceği bildirildi.
- 19.6.2019
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22.yy Abilik sacmaligi sadece fenere mahsus .kulübede Darülaceze oldu.
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halo bu kulüpte imzalar kalplere atılır..pooaaahhhh..
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Ahmet Ağaoğlu: Artık deniz bitti
Toplam 1
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arif mevcut kadroyu tutarsan transfer yapmana gerek yok, onazi de iyileşince tamamdır Trabzon şampiyonluğun en büyük adayı olur
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