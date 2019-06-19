Alt liglerin özeti (18.06.19)

ALTIPARMAK AKHİSAR'DA

Teknik adam arayışlarını sürdüren Akhisarspor, flaş bir hamleye imza attı. Takımı Suat Kaya'ya emanet etmesine kesin gözüyle bakılan yeşil-siyahlılar, son iki sezonda BB Erzurum ve Gazişehir'i Süper Lig'e taşıyan Mehmet Altıparmak'la 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Altıparmak, "Aynı hedeflerde olduğumuz için Akhisar'ı tercih ettim" dedi.



YENİ DÖNEM

TFF 2. Lig'in yeni ekiplerinden Kırşehir Belediyespor, teknik direktörlük koltuğuna Ercümend Coşkundere'ye emanet etti. Geçtiğimiz sezon Tuzlaspor'da 30 maçta 1.87 puan ortalaması tutturan 55 yaşındaki hoca, takımını uzun bir süre şampiyonluk potasında tutmuştu.



KARŞIYAKA'YA TOROS MÜJDESİ

TFF 3. Lig ekibi Karşıyaka'da geleceği belirsizliğini koruyan teknik direktör Mesut Toros, yönetimle prensipte anlaşma sağladığını açıkladı. Toros, "Mutabakata vardık ancak kesin durum cuma günü belli olacak. Burada huzurluyum, güzel işlere imza attık. Karşıyaka'da asla hedef bitmez" diyerek müjdeyi verdi.

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SERTAN ESER KARAMAN'DA

Bölgesel Amatör Lig ekibi Karaman Belediyespor, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Sertan Eser'i teknik direktörlüğe getirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 45 yaşındaki çalıştırıcıya başarı dileğinde bulunulurken; transferler için de düğmeye basıldığı vurgulandı. Eser, geçtiğimiz sezon Kozyatağı İdman Yurdu'nda görev yapmıştı.



İKİZLER GELDİ

BAL'ın yeni ekibi Merzifonspor, Göztepe altyapısından yetişen ikizler Burak ve Furkan Öz'ü renklerine bağladı. 22 yaşındaki kardeşlerden Burak sol bek; Furkan ise sol kanatta görev yapıyor. Öte yandan kaleci antrenörü Kamil Öllükçe'yle yeniden anlaşma sağlandı.



OSMANOĞLU İKİ YIL UZATTI

Berkay ?Samancı'yı yuvada tutan Altınordu, Sinan Osmanoğlu'yla da anlaşma sağladı. 2 yıllık nikah tazeleyen tecrübeli stoper, "Burada aile ortamı var. Süper Lig'e yükselmek için elimizden geleni yapacağız" dedi. İzmir ekibinde iki şampiyonluk yaşayan 29 yaşındaki Sinan, geçen sezon 27 maçta 1 golle oynamıştı.



YILDIZ'DAN ÇİFTE İMZA

Tarihinde ilk kez BAL'da mücadele edecek Yıldızspor, transfere hızlı girdi. Mavi-beyazlılar, Aydın 1923'ün stoperi Ahmet Köseoğlu (33) ve Bozdoğan'dan kaleci Kaan Kavurkacı'yla (24) anlaştı.



ÇETİN NİKAH TAZELEDİ

Geçtiğimiz sezon 3. Lig'in kapısından dönen Aliağaspor, teknik direktörü PolatÇetin'le 1 yıllık sözleşme yeniledi. Hatalardan ders çıkardıklarını belirten Çetin, şampiyon olacakları iddiasında bulundu.