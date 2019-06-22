Girsunspor'da Drole atağı!

İddialı bir kadro kurmak isteyen Giresunspor, transfer çalışmalarına hız verdi. Yeşil-beyazlıların, Antalyaspor'un sol kanatı Jean-Armel Drole'yi gündemine aldığı öğrenildi. Antalyaspor'la 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki Fildişi Sahil'li oyuncuyu kiralama girişimlerine start verildiği kaydedildi. Drole'ün Süper Lig'den beklediği teklifleri alamazsa yeşil-beyazlı ekipte forma giyebileceği belirtildi.

ÜMRANİYE'DE OYNADI

Türkiye kariyerine 2017'de kiralık olarak Antalya'da başlayan Drole'ün, daha sonra Perugia'dan bonservisi 1 milyon 750 bin euro'ya alınmıştı. Ardından Ümraniyespor'a kiralanan genç oyuncu, burada 22 maçta 10 gol ve 4 asistle dikkatleri çekti. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e dönen sol kanat, 20 karşılaşmaya çıktı. Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta 2 kez ağları sarstı.