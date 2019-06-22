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22 Haziran 2019, Cumartesi
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Girsunspor'da atağı!

Girsunspor'da Drole atağı!

Giresunspor, ’un ’li sol kanatını kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Çotanak, 21 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak almak istiyor.

İddialı bir kadro kurmak isteyen Giresunspor, transfer çalışmalarına hız verdi. Yeşil-beyazlıların, 'un sol kanatı Jean-Armel 'yi gündemine aldığı öğrenildi. Antalyaspor'la 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki 'li oyuncuyu kiralama girişimlerine start verildiği kaydedildi. Drole'ün 'den beklediği teklifleri alamazsa yeşil-beyazlı ekipte forma giyebileceği belirtildi.

ÜMRANİYE'DE OYNADI
kariyerine 2017'de kiralık olarak Antalya'da başlayan Drole'ün, daha sonra Perugia'dan bonservisi 1 milyon 750 bin euro'ya alınmıştı. Ardından Ümraniyespor'a kiralanan genç oyuncu, burada 22 maçta 10 gol ve 4 asistle dikkatleri çekti. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e dönen sol kanat, 20 karşılaşmaya çıktı. Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta 2 kez ağları sarstı.

  1. 22.6.2019
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