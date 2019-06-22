Girsunspor'da Drole atağı!
Giresunspor, Antalyaspor’un Fildişi Sahil’li sol kanatını kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Çotanak, 21 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak almak istiyor.
İddialı bir kadro kurmak isteyen Giresunspor, transfer çalışmalarına hız verdi. Yeşil-beyazlıların, Antalyaspor'un sol kanatı Jean-Armel Drole'yi gündemine aldığı öğrenildi. Antalyaspor'la 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki Fildişi Sahil'li oyuncuyu kiralama girişimlerine start verildiği kaydedildi. Drole'ün Süper Lig'den beklediği teklifleri alamazsa yeşil-beyazlı ekipte forma giyebileceği belirtildi.
ÜMRANİYE'DE OYNADI
Türkiye kariyerine 2017'de kiralık olarak Antalya'da başlayan Drole'ün, daha sonra Perugia'dan bonservisi 1 milyon 750 bin euro'ya alınmıştı. Ardından Ümraniyespor'a kiralanan genç oyuncu, burada 22 maçta 10 gol ve 4 asistle dikkatleri çekti. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e dönen sol kanat, 20 karşılaşmaya çıktı. Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta 2 kez ağları sarstı.
- 22.6.2019
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Sinan’ın yerine Yusuf Erdoğan
Toplam 1
Yorum
eyvaaaaaahhhh sakınnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn eyvahh aslaaaaaa
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
aslan Dursun Özbeğin Galatasaraya çok borcu var Kulübü zarara uğrattı önce kendisi borcunu ödesin.
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
antidursun dursun faydan yok kulübe. o kadar kendinin reklamını yaptın o parayı da hibe et ne olacak.
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