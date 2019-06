TFF 1.Lig'de günün özeti! (22.06.19)

MANİSA BŞB FURKAN'A TALİP

Altay'da sözleşmesi sona eren sol kanat oyuncusu Furkan Deniz'e, 2. Lig ekibi Manisa BŞB'nin talip olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlı kulüpten ayrılması beklenen 24 yaşındaki oyuncunun teklife sıcak baktığı ifade edildi. İzmir ekibinin 3. Lig ve 2. Lig'deki şampiyonluklarında büyük katkısı olan Furkan, geçen sezon 24 maçta 2 kez ağları sarsmayı başardı.

MENEMEN'DE TAŞKIN KALDI

Ramazan Kurşunlu'yu teknik direktörlüğe getiren Menemenspor, transfer operasyonuna başladı. Orta saha oyuncusu Taşkın Çalış'ın sözleşmesini 1 yıl uzatan sarı-lacivertliler, teknik adam Kurşunlu'nun kadrodu düşünmediği Okan Baydemir'le ise yolları ayırma kararı aldı. Sözleşmesi sona eren Veli'nin de Samsunspor'a imza atması bekleniyor.

KARŞIYAKA'DA İSTİFA KRİZİ

Karşıyaka'da istifa eden Başkan Vekili Gökhan Şensan, kendisine destek veren taraftarlara teşekkür etti. Hakan Çeliker, Ziyanur Hasbay, Cafer Aralı, Ali Talak, Can Özakın ve Yücel Tekin'in de istifasını sunduğu Kaf- Kaf'ta başka isimlerin de her an ayrılabileceği bildirildi.

ALTINORDU'DA MURAT YOLCU

Son olarak Hasan Hatipoğlu ve Sefa Yılmaz'la yollarını ayıran Altınordu'da, Murat Uçar'ın da yuvadan uçacağı kaydedildi. '300 bin TL'ye serbest kalır maddesi bulunan 28 yaşındaki oyuncunun, teklifleri değerlendireceği kaydedildi. Son iki sezonda Altınordu'da forma giyen Murat, 4 gol attı.

AKHİSARSPOR İÇ HAREKATTA

Mehmet Altıparmak'ı takımın başına getiren Akhisarspor, iç transferde harekete geçti. Başkan Hüseyin Eryüksel Manu ve Josue'nin takımdan ayrılacağını açıkladı. Manu için 2 milyon euro talep edildiği öğrenilirken; Josue için şu an bedel belirlenmediği vurgulandı. Göztepe'nin talip olduğu Caner Osmanpaşa'yla ise son kez masaya oturulacak.?

BİLAZER'DEN EN ÖZEL İMZA

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi BB Erzurum, teknik direktör Muzaffer Bilazer ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Çok büyük bir sorumluluk aldığını ifade eden 42 yaşındaki çalıştırıcı, "Kariyerimdeki en özel imzamı attım. 1997 ve 2000 yıllarında burada görev yaptım. O süreçte şampiyonluk yaşadık. Hep birlikte hareket ederek çok iyi işlere imza atacağız" dedi.

GÖKHAN SAMSUN'DA

Transferde atağa kalkan Samsunspor, ilk bombayı patlattı. Kırmızı-beyazlılar, uzun süredir görüşme halinde olduğu Keçiörengücü'nün 27 yaşındaki sol beki Gökhan Meral'le 2 yıllık anlaşma sağladı.

BİRKAN TETİK KEÇİÖREN'DE

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Keçiörengücü, Kastamonuspor'un file bekçisi Birkan Tetik'le 2 yıllık anlaşma sağladı. G.Saray altyapısında yetişen ve geçen sezonun ikinci yarısında formayı sırtına geçiren 24 yaşındaki eldiven, 14 maçın 8'inde gol yememişti.

BAYBURT'TA İLHAN DÖNEMİ

Önümüzdeki sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Bayburt Özel İdare'nin yeni teknik direktörü Metin İlhan oldu. 49 yaşındaki çalıştırıcı, geçen sezon Gümüşhanespor'da görev yapmıştı.