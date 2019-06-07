Ibricic seferi

Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmaya başlayan Adana Demirspor'da bombaların ardı arkası kesilmiyor... Son olarak Slovak ekibi Domzale'den orta saha Nermin Hodzic'i (24) renklerine bağlayan lacivert-mavililer, bu kez aynı takımdan başka bir isme kanca attı. Adana ekibinin, daha önce ülkemizde Gaziantep, Kasımpaşa, Erciyes ve Karşıyaka formaları da giyen 33 yaşındaki Boşnak on numara Senijad Ibriçiç'le görüşmelere başladığı öğrenildi. Başkan Murat Sancak da tecrübeli oyuncuya ilgilerini doğrularken; "İbricic ile Hodzic transferinde tanıştık. Birlikte geldiler, takımımızda olur mu olmaz mı önümüzdeki günlerde belli olacak" ifadelerini kullandı. 2017'de transfer olduğu Domzale'de başarılı bir performans ortaya koyan İbriçiç, geçtiğimiz sezon 36 maçta 12 gol, 13 asistle oynadı ve takımının 3.'lüğüne büyük katkı sağladı.