Ibricic seferi – Fotomaç – 07 Haziran 2019
07 Haziran 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Ibricic seferi

Ibricic seferi

Ibricic seferi

Demirspor, daha önce ülkemizde top koşturan 33 yaşındaki Boşnak on numara için harekete geçti. Başkan Sancak, görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmaya başlayan Demirspor'da bombaların ardı arkası kesilmiyor... Son olarak Slovak ekibi Domzale'den orta saha Nermin Hodzic'i (24) renklerine bağlayan lacivert-mavililer, bu kez aynı takımdan başka bir isme kanca attı. Adana ekibinin, daha önce ülkemizde , , Erciyes ve Karşıyaka formaları da giyen 33 yaşındaki Boşnak on numara Senijad Ibriçiç'le görüşmelere başladığı öğrenildi. Başkan Murat Sancak da tecrübeli oyuncuya ilgilerini doğrularken; "İbricic ile Hodzic transferinde tanıştık. Birlikte geldiler, takımımızda olur mu olmaz mı önümüzdeki günlerde belli olacak" ifadelerini kullandı. 2017'de olduğu Domzale'de başarılı bir performans ortaya koyan İbriçiç, geçtiğimiz sezon 36 maçta 12 gol, 13 asistle oynadı ve takımının 3.'lüğüne büyük katkı sağladı.

  1. 7.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ibricic seferi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN