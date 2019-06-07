Ibricic seferi
Adana Demirspor, daha önce ülkemizde top koşturan 33 yaşındaki Boşnak on numara için harekete geçti. Başkan Sancak, görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.
Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmaya başlayan Adana Demirspor'da bombaların ardı arkası kesilmiyor... Son olarak Slovak ekibi Domzale'den orta saha Nermin Hodzic'i (24) renklerine bağlayan lacivert-mavililer, bu kez aynı takımdan başka bir isme kanca attı. Adana ekibinin, daha önce ülkemizde Gaziantep, Kasımpaşa, Erciyes ve Karşıyaka formaları da giyen 33 yaşındaki Boşnak on numara Senijad Ibriçiç'le görüşmelere başladığı öğrenildi. Başkan Murat Sancak da tecrübeli oyuncuya ilgilerini doğrularken; "İbricic ile Hodzic transferinde tanıştık. Birlikte geldiler, takımımızda olur mu olmaz mı önümüzdeki günlerde belli olacak" ifadelerini kullandı. 2017'de transfer olduğu Domzale'de başarılı bir performans ortaya koyan İbriçiç, geçtiğimiz sezon 36 maçta 12 gol, 13 asistle oynadı ve takımının 3.'lüğüne büyük katkı sağladı.
- 7.6.2019
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Trabzonspor'da Adam harekatı
Toplam 1
Yorum
ali78 boşverin.alın güçlü atletik zenci hızlı.avrupalıyı boşverin.güçlü afrikalı
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Yasin Öztekin Kartal’a yakın
Toplam 1
Yorum
eray iyi transfer olur gsnin üzerine çıkacak transferler yapılmalı oturmuş kadrnun üzerine transfer yapıyor gs bu yüzden çok iyi transferler yapı
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Bursa sil baştan
Toplam 1
Yorum
Fenerli selim Tesadüfen şansa şampiyon ol 5 büyük de yıllardır düşmemeye oyna Bursa artık zor gelir kulübü iflas ettirmişler
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