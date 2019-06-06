Alt liglerin özeti (05.06.19)

HATAY EVİM BURADA KALACAĞIM

Hatayspor'u Spor Toto 1. Lig'e taşıyıp, ardından play-off finali oynatan teknik direktör İlhan Palut'un sözleşmesi sona erdi. Başarılı çalıştırıcı kulübünün evi olduğunu söyleyerek kalmak istediğini belirtti. Palut, "12 yaşından beri bu camiaya hizmet veriyorum. Burada yarım kalan işlerim var. Şu anda şehirde büyük bir destek ve inanç var" diye konuştu.



TAVARES'E TALİP VAR

Altay'da forma giyen Cape Verdeli orta saha oyuncusu Helder Tavares ile Süper Lig kulüplerinin ilgilendiği ortaya çıktı. Devre arasında Tondela'dan gelen 29'luk yıldızın menajeri, tekliflerin olduğunu söyledi, ne kadar para istendiğini yönetime sordu. Oyuncunun 1 yıl daha kontratı bulunuyor.



SAMSUNSPOR'DA iKi FLAŞ AYRILIK

Samsunspor'da oyuncu izleme komitesinde yer alan Celil Sağır ile Ercan Koloğlu görevinden istifa ettiğini açıkladı. İki isim de Başkan İsmail Uyanık'ın özel ricasıyla göreve başladığını ve sözlerini tuttuklarını söyledi. Öte yandan teknik direktör İsmet Taşdemir'in tazminatını almadan kulüpten ayrılmayacağı belirtildi, Yeni hoca İrfan Buz'un imzası bu yüzden bayramdan sonraya kaldı.



MENEMEN'DE BELİRSİZLİK

1.Lig'ın yeni ekibi Menemen'i stat sıkıntısı sardı. Henüz passolig sistemi kurulamayan İlçe Stadı'na TFF tarafından maç oynamak adına olumsuz rapor çıktığı belirtildi. Kapasitesi 5 bin kişiyi bulan statta birçok eksik tespit edilirken, revize edilmesi için 1.5 milyon liralık masraf yapılması gerekiyor.