Alt liglerin özeti (05.06.19)
06 Haziran 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Alt liglerin özeti (05.06.19)

Alt liglerin özeti (05.06.19)

Alt liglerin özeti (05.06.19)

1.Lig ve 2.Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte öne çıkan gelişmeler...

HATAY EVİM BURADA KALACAĞIM
Hatayspor'u 1. Lig'e taşıyıp, ardından play-off finali oynatan İlhan Palut'un sözleşmesi sona erdi. Başarılı çalıştırıcı kulübünün evi olduğunu söyleyerek kalmak istediğini belirtti. Palut, "12 yaşından beri bu camiaya hizmet veriyorum. Burada yarım kalan işlerim var. Şu anda şehirde büyük bir destek ve inanç var" diye konuştu.

TAVARES'E TALİP VAR
Altay'da forma giyen Cape Verdeli orta saha oyuncusu Helder Tavares ile kulüplerinin ilgilendiği ortaya çıktı. Devre arasında Tondela'dan gelen 29'luk yıldızın menajeri, tekliflerin olduğunu söyledi, ne kadar para istendiğini yönetime sordu. Oyuncunun 1 yıl daha kontratı bulunuyor.

SAMSUNSPOR'DA iKi FLAŞ AYRILIK
'da oyuncu izleme komitesinde yer alan Celil Sağır ile Ercan Koloğlu görevinden istifa ettiğini açıkladı. İki isim de Başkan İsmail Uyanık'ın özel ricasıyla göreve başladığını ve sözlerini tuttuklarını söyledi. Öte yandan teknik direktör İsmet Taşdemir'in tazminatını almadan kulüpten ayrılmayacağı belirtildi, Yeni hoca İrfan Buz'un imzası bu yüzden bayramdan sonraya kaldı.

MENEMEN'DE BELİRSİZLİK
1.Lig'ın yeni ekibi Menemen'i stat sıkıntısı sardı. Henüz passolig sistemi kurulamayan İlçe Stadı'na tarafından maç oynamak adına olumsuz rapor çıktığı belirtildi. Kapasitesi 5 bin kişiyi bulan statta birçok eksik tespit edilirken, revize edilmesi için 1.5 milyon liralık masraf yapılması gerekiyor.

  1. 6.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Alt liglerin özeti (05.06.19) haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN