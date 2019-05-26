Gol kralı Paixao maaşına zam istedi
Spor Toto 1. Lig'de attığı 29 golle 2018-19 sezonunun gol kralı olan Altay'ın Portekizli santrforu Marco Paixao, yönetimden zam istedi. Sözleşmesi devam eden yıldız oyuncunun, siyah-beyazlılardan geçen sezon aldığı ücretin yaklaşık 3 katını talep ettiği öğrenildi.
Oyuncunun menajeriyle bir görüşme yapan Altay yönetimi sözleşmede yüzde 10 yazmasına rağmen yüzde 30 artışla yeni bir teklif sundu. Paixao'nun istediği rakamı yüksek bulan İzmir temsilcisi, oyuncunun menajeriyle bir görüşme daha yaparak anlaşma zemini arayacak. Altay yönetimi takımda en yüksek rakamı Paixao'ya vermeyi planlıyor.
Uzlaşma sağlanamazsa 34 yaşındaki gol makinesi için bonservis ücreti belirlenecek. Attığı birbirinden nefis gollerle rekorları altüst eden Marco Paixao'yu geçen sezon Polanya ekibi Lechia Gdansk'tan bonservis ücreti ödemeden alan Altay, oyuncunun satışı halinde kasasını dolduracak. Paixao'nun takımdan ayrılması ihtimalini göz önüne alan yönetimin şimdiden alternatif yabancı forvetleri de belirlediği ifade edildi.
Usta golcüye geride bıraktığımız sezon devre arasında Gençlerbirliği, Denizlispor ve Akhisarspor talip olmuştu. Süper Lig ekiplerinin radarında olan Portekizli yıldızın durumu belirsiz.
- 26.05.2019
- Güncelleme: 26.05.2019 16:10
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Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonu için kombine yenileme başladı
Toplam 2
Yorum
Ahmet Dağlar Emre belözoğlu büyük fenerli çok yakışır fenerin başına
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Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonu için kombine yenileme başladı
Toplam 2
Yorum
Ahmet Dağlar ersun yanal zeniti eleyecegiz kupayı alacagız ve ikinci yarının lideri olacağız dedi.. en iyi yaptıgı şey Fener tirübün lider yanına aldı
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Abdullah Avcı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile görüşecek!
Toplam 1
Yorum
Sinan Avcı A plus hoca olamadı arabayı hep devirdi başarısı varsa duyan söyleşin
Gol kralı Paixao maaşına zam istedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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