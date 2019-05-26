Altaylı gol kralı Paixao maaşına zam istedi
26 Mayıs 2019, Pazar
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Gol kralı Paixao maaşına zam istedi

Gol kralı Paixao maaşına zam istedi

Spor Toto 1. Lig'de attığı 29 golle 2018-19 sezonunun gol kralı olan 'ın Portekizli santrforu , yönetimden zam istedi. Sözleşmesi devam eden yıldız oyuncunun, siyah-beyazlılardan geçen sezon aldığı ücretin yaklaşık 3 katını talep ettiği öğrenildi.

Oyuncunun menajeriyle bir görüşme yapan yönetimi sözleşmede yüzde 10 yazmasına rağmen yüzde 30 artışla yeni bir teklif sundu. Paixao'nun istediği rakamı yüksek bulan temsilcisi, oyuncunun menajeriyle bir görüşme daha yaparak anlaşma zemini arayacak. Altay yönetimi takımda en yüksek rakamı Paixao'ya vermeyi planlıyor.

Uzlaşma sağlanamazsa 34 yaşındaki gol makinesi için bonservis ücreti belirlenecek. Attığı birbirinden nefis gollerle rekorları altüst eden 'yu geçen sezon Polanya ekibi Lechia Gdansk'tan bonservis ücreti ödemeden alan Altay, oyuncunun satışı halinde kasasını dolduracak. Paixao'nun takımdan ayrılması ihtimalini göz önüne alan yönetimin şimdiden alternatif yabancı forvetleri de belirlediği ifade edildi.

Usta golcüye geride bıraktığımız sezon devre arasında Gençlerbirliği, Denizlispor ve Akhisarspor talip olmuştu. Süper Lig ekiplerinin radarında olan Portekizli yıldızın durumu belirsiz.


  1. 26.05.2019
  2. Güncelleme: 26.05.2019 16:10
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