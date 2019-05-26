Büyük heyecan
Finale yükselecek takımlar, Hatay-Adana Demir ve Osmanlı-Gazişehir maçlarıyla belli oluyor...
Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği play-off'ta yarı final heyecanı bugün oynanacak iki karşılaşmayla devam edecek. Günün ilk maçında 0-0'ın rövanşında Hatay ile Adana Demir kozlarını paylaşacak. Antakya Atatürk Stadı'nda 16.00'da başlayacak maçı Halil Umut Meler yönetecek. Diğer finalistin belirleneceği karşılaşmada ise Gazişehir, 2-0'ın avantajıyla Osmanlı'ya konuk olacak. 21.00'deki mücadelede Hüseyin Göçek düdük çalacak. Yarı final mücadeleleri beIN Sports Max 1'den ekranlara gelecek.
- 26.5.2019
-
Chelsea Hazard için gelen çılgın teklife 'evet' dedi
Toplam 1
Yorum
Onur Bu doruysa yer yerinden oynar. Şaka bi yana, Real ve Hazard için harika bir transfer olur.
-
Nice-Monaco maçında oruç molası!
Toplam 1
Yorum
RIDVAN GERÇEKTEN TAKDİRE ŞAYAN BİR HAREKET.TEBRİKLERR HAKEM VE BAŞARILAR.....
-
Ljajic kalıyor
Toplam 1
Yorum
karakartal Eğer yönetim Kagavanın bonservisini almaz birde g.saraya kaptırırsa bu takımı bırakır bu yönetimi lanetlerim
Büyük heyecan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.