Büyük heyecan
26 Mayıs 2019, Pazar
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Büyük heyecan

Büyük heyecan

Finale yükselecek takımlar, Hatay- ve Osmanlı-Gazişehir maçlarıyla belli oluyor...

Spor Toto 1. Lig'den 'e yükselecek son takımın belirleneceği play-off'ta yarı final heyecanı bugün oynanacak iki karşılaşmayla devam edecek. Günün ilk maçında 0-0'ın rövanşında Hatay ile kozlarını paylaşacak. Antakya Atatürk Stadı'nda 16.00'da başlayacak maçı Halil Umut Meler yönetecek. Diğer finalistin belirleneceği karşılaşmada ise Gazişehir, 2-0'ın avantajıyla Osmanlı'ya konuk olacak. 21.00'deki mücadelede düdük çalacak. Yarı final mücadeleleri beIN Sports Max 1'den ekranlara gelecek.

  1. 26.5.2019
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